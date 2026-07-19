СБУ уразила одразу три нафтобази у Ставропольському регіоні Росії, - Зеленський

Відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км.

Підрозділи Служби безпеки України уразили три нафтобази у Ставропольському регіоні, підрозділи наших Збройних сил - ще один обʼєкт паливної сфери у цьому ж регіоні. Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

"Продовжуємо цілком справедливо та влучно відповідати на російські удари. Сьогодні українські далекобійні санкції досягли визначених об'єктів, які забезпечують та фінансують російську агресію", - заявив він.

За словами глави держави, в акваторії Чорного моря зафіксовано точні влучання по трьох російських танкерах тіньового флоту.

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Водночас у пресслужбі СБУ зазначили, що завдано успішних ударів по танкеру "тіньового флоту" РФ "Avero" у Чорному морі.

Танкер "Avero" був залучений у транспортуванні російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго, запровадженого країнами G7 та ЄС. Судно вивозило нафту, зокрема, до Китаю та Індії. По танкеру, який перебуває під санкціями України, відпрацював морський дрон СБУ "Мамай". Саме такі судна "тіньового флоту" допомагають Кремлю обходити міжнародні обмеження, забезпечувати експорт нафти та отримувати кошти для фінансування війни.

Щодо ударів по трьох нафтобазах у Ставропольському краї, в спецслужбі підкреслили, що відстань до цілей від державного кордону України становила близько 600 км. Унаслідок атаки на всіх трьох об'єктах виникли масштабні пожежі. Зафіксовано вибухи та займання резервуарів із паливо-мастильними матеріалами.

Удари по РФ: останні новини

Як повідомляв УНІАН, Сили безпілотних систем уразили 13 підстанцій у Криму та чотири судна тіньового флоту РФ у Чорному морі за ніч 19 липня.

Протягом ночі 19 липня в оперативній глибині противника Птахи СБС результативно відпрацювали 59 ворожих цілей. За ніч чергування у Чорному морі Птахами СБС впольовані 2 танкери, суховантаж та плавкран.

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