Переплата за турецькі куртки могла скласти понад 6,5 мільйонів доларів.

Скандал щодо закупівлі українським оборонним відомством курток для військових за, ймовірно, значно завищеною ціною, не вщухає. Журналісти "Наші гроші" знайшли зимові куртки для військових від турецьких виробників за значно нижчою ціною (навіть за умови придбання у роздрібних продавців).

У документах щодо закупівель з Туреччини зазначено ціну 29 доларів за одиницю, тоді як в українських – вже 86 доларів. "Наші гроші" знайшли аналогічні куртки за ціною 39-68 доларів за одиницю. Також журналісти стверджують, що такі куртки раніше продавали на українських маркет-плейсах по ціні 1000 гривень або 27 доларів за куртку.

"Попри спроби Міністерства оборони України подати історію з закупівлею турецьких курток як щось близьке до ринкових реалій – це не так. Ось кілька прикладів того, що ціна 86 доларів за куртку – це супермаржинальна оборудка ціною в 30 мільйонів доларів", – пишуть "Наші гроші" і надають скриншоти з різних онлайн-магазинів.

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Голова правління "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін акцентує, що "якби (міністр оборони Олексій) Резніков пошукав турецькі куртки тупо через інтернет, то купив би їх значно дешевше: не за 86 доларів за штуку, а за, наприклад, 50 доларів". За його підрахунками, переплата склала принаймні 6,5 мільйонів доларів – за ці бюджетні кошти можна було придбати 2 тисячі дронів "Мавік". Нардеп Ярослав Железняк, коментуючи розрахунки Шабуніна, зазначив, що журналісти навели ціни у роздріб, у які закладений ПДВ, якого немає на експорт. Тому, зазначає він, від ціни курток "можна сміливо віднімати -18%".

Скандал із куртками для ЗСУ

В серпні видання "Дзеркало тижня" опублікувало розслідування щодо минулорічних поставок одягу для ЗСУ. Йдеться про 120 тисяч комплектів – зимових курток вартістю 86 доларів за одиницю та штанів до них.

Журналісти з’ясували, що Міноборони уклало контракт із турецькою фірмою на постачання літніх курток, які в українських документах перетворилися на зимові, і ціну було значно завищено (турецька сторона зазначала вартість 29 доларів за одиницю).

23 серпня відбулося засіданні антикорупційного комітету при Верховній Раді України, де обговорювалися ці поставки. Там було заявлено, що при скандальній закупівлі могли використати "схему поламаного інвойса", а фірма-постачальник, ймовірно, була створена спеціально під цю поставку.

Зрештою видання "Українська правда" з’ясувало, що турецька фірма, що займалася постачанням, на той момент частково належала племіннику народного депутата від "Слуги народу" Геннадія Касая.

Міністр оборони Олексій Резніков стверджує, що проблеми виникли через те, що турецька сторона щось наплутала з цінами. Він також припустив, що ціни могли замінити з метою ухилення від податків в Туреччині.

Він також запропонував журналістові "УП" Михайлу Ткачу парі – якщо висновки його розслідування виявляться помилковими, він припиняє журналістську діяльність, у зворотному випадку у відставку йде міністр. Зрештою він заявив, що вважає себе правим у цій суперечці оскільки пропозицію парі було проігноровано.

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