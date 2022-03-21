Йдеться одночасно як про урядові, так і індивідуальні заморожені активи, що є результатом втілення санкційної політики ЄС.

Латвія виступає за використання усіх заморожених російських активів для відбудови України.

Про це міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс повідомив у мікроблозі Twitter.

"Усі заморожені російські активи, як урядові, так і індивідуальні, повинні бути використані для післявоєнної відбудови України", - наголосив Рінкевічс.

Як повідомляв УНІАН, 11 березня Міністерство економіки заявило, що спільно з урядами інших країн шукає механізм передачі Україні арештованих золотовалютних резервів Центробанку Росії у розмірі 415 млрд доларів для відшкодування збитків від російської агресії.

Наприклад, влада Франції заморозила активи Банку Росії на суму 22 млрд євро та майно російських бізнесменів на 150 млн євро, виконуючи санкції проти Москви.

Франція заморозила на своїй території нерухомість загальною вартістю 539 мільйонів євро, які належать приблизно 30 росіянам, котрі потрапили під санкції. Також повідомляється про арешт двох яхт вартістю 150 млн євро.

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