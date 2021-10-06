Прем'єр-міністр зазначив, що вже зараз середня зарплата в Україні знаходиться на рекордному для держави рівні.

В Україні вже в наступному році лікарям та медичним працівникам підвищать зарплату. Мінімальний розмір оплати праці буде знаходитися на рівні 700 доларів (майже 18,5 тисяч гривень).

Про це прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

За словами політика, вже зараз рівень середньої зарплати в Україні знаходиться на рекордному для нашої держави рівні та складає понад 500 доларів. Шмигаль розповів, чи можна назвати успішною країну, у якій сьома частина громадян їздить працювати за кордон. Журналісти спитали у нього, чи є в українського уряду стратегія, яка збереже "руки" та "мізки" України.

"В останній час ми бачимо, що тренд стосовно виїзду людей на заробітки за кордон починає змінюватися. Свою роль тут зіграли і пандемія, і зростання попиту на кваліфіковану робочу силу в Україні, і окремі економічні та соціальні програми, які стимулюють людей повертатися", - зазначив Шмигаль.

Політик анонсував підвищення зарплат для лікарів. За словами прем'єра, вже скоро медики будуть отримувати більше грошей.

"Для тих самих лікарів ми наступного року середню зарплату зробимо на рівні 800-900 доларів, а мінімальну – на рівні 700 доларів", - розповів Шмигаль.

Читайте такожЖурналісти пояснили, чому компанії не вказують зарплату в оголошеннях про роботуТакож, кажучи про причини виїзду українців за кордон, він вказав на те, що люди можуть покидати країну не тільки через рівень зарплат. Держава покращує умови для громадян, тому вже зараз ситуація змінюється.

"Соціологи фіксують, що 80-90% громадян бачать позитивні результати "Великого будівництва". З огляду на те, що ми цей проєкт масштабуємо на різні галузі, то це точно стане позитивним сигналом для багатьох наших співвітчизників, що ситуація змінюється і це має стимулювати людей жити і працювати в Україні", - вказав політик.

Як вже повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль розповів, що дозволить підвищити пенсії українців удвічі.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко