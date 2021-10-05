За словами прем'єра, для цього потрібно впровадити накопичувальну пенсійну систему. Він пояснив, що накопичувані кошти є довгими інвестиціями, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку.

Єдиний цивілізований вихід отримувати достойні пенсії - це запровадження другого рівня накопичувальної пенсійної системи, що дозволить отримувати вдвічі більші виплати, аніж зараз.

Як повідомила прес-служба уряду, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв’ю виданню "Лівий берег".

Глава уряду підкреслив, що це надзвичайно важливий момент розвитку України.

"Якби другий рівень пенсійної системи запровадили 15 років тому, зараз ми мали б накопичених 40-50 млрд доларів. Це довгі гроші, довгі інвестиції, які пенсійні фонди можуть інвестувати у внутрішню економіку. Це інший економічний світогляд держави. Плюс на сьогодні це розрахунково вдвічі більша пенсія, аніж та, яка існує зараз. Тобто це те, що ми маємо зробити, аби через 10-15 років мати достойну пенсію", - наголосив Шмигаль.

Читайте такожНакопичувальна пенсія: хто гарантуватиме пенсіонерам виплату грошей

Прем’єр-міністр відзначив, що сьогодні ведеться робота над цим питанням із комітетом Верховної Ради, парламентом, Міністерством фінансів.

Пенсійна реформа в Україні

Кабінет міністрів планував у 2021 році почати впровадження в Україні накопичувальної пенсійної системи.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що запуск накопичувальної пенсійної системи в найближчі 10-15 років дозволить залучити інвестиційний ресурс у розмірі до 50 млрд дол.

У Міністерстві соціальної політики очікують на прийняття в першому читанні законопроекту про обов’язкові пенсійні накопичення цієї осені.

Автор: Катерина Жирій