Кошти будуть виділені на проведення невідкладних відновлювальних робіт.

На п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії в Україну уряд Литви схвалив пакет допомоги Україні в розмірі 10 мільйонів євро.

Кошти будуть виділені на проведення невідкладних відновлювальних робіт. Про це повідомляє Euractiv.

"Ця урядова допомога - кошти для критично важливої інфраструктури, базових потреб і основних послуг. Українці переможуть, тому що правда і рішучість захищати та будувати на їхньому боці, і вони переважують руйнування і жорстокість агресора", - сказала прем'єр-міністр Інгріда Шмоніте.

Допомога буде перерахована в Національний банк України.

Війна в Україні та допомога Литви:

7 липня 2022 року Литва відправила Україні отриманий від Туреччини Bayraktar.

12 липня 2022 року стало відомо про те, що Литва закупила для України антидрони та радари Wingman.

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