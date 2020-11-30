Кабінет Міністрів оцінив витрати на виплату одноразової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень українцям, які не зможуть працювати в разі введення локдауну, в 15 мільярдів гривень.
Читайте такожУ Львові відмовилися запроваджувати локдаун на свята
Про це представники Кабміну передає під час засідання Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, повідомляє прес-служба комітету.
"Представники Кабінету Міністрів України повідомили, що допомога може стосуватися до 2 мільйонів громадян, що передбачає витрати в сумі близько 15 мільярдів гривень. Кошти передбачені у Фонді боротьби з Covid-19", - сказано в повідомленні.
Також повідомляється, що Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти відповідний президентський законопроект про допомогу українцям на період локдауну.
"Матеріальну допомогу в розмірі 8 тисяч гривень отримає найманий працівник тих суб'єктів господарювання, діяльність яких відповідно до рішення уряду буде обмежена через введення карантину або обмежувальних заходів, пов'язаних з поширенням коронавірусної хвороби. Суб'єкти господарювання, які зупиняться через посилення карантину, також отримають одноразові компенсації",- йдеться в повідомленні.
Зазначається, що одноразову допомогу отримають офіційно працевлаштовані громадяни, за яких роботодавці сплатили єдиний соціальний внесок у третьому кварталі 2020 року.
Виплати здійснюватимуться за допомогою державного онлайн-сервісу "Дія" за заявками громадян.
Що цьому передувало
- 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.
- У проекті закону вказана сума допомоги в 8 тисяч гривень для ФОПів і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram