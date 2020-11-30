Крім цього, 53% підприємств повідомили про те, що їм стало складніше вести зовнішньоекономічну діяльність в 2020 році.

Близько 82% українських малих, середніх і великих підприємств повідомили про ускладнення ведення своєї справи у 2020 році в порівнянні з 2019 роком, і лише 10% зазначили, що вести бізнес стало легше.

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Про це свідчать результати опитування 790 підприємств, проведеного з 13 жовтня по 1 листопада 2020 року платформою SheExports.

Також 57% опитаних повідомили, що не задоволені станом справ у своєму бізнесі, тоді як 35% зазначили, що задоволені тим, як розвивається їхній бізнес.

Крім цього, 53% підприємств повідомили про те, що їм стало складніше вести зовнішньоекономічну діяльність у 2020 році, і тільки 21% відзначили, що таку діяльність стало вести простіше.

Згідно з результатами опитування, 42% представників українського бізнесу відзначили проблеми із замовленнями або падіння попиту на внутрішньому ринку як головну проблему, з якою зіткнувся бізнес всередині країни під час пандемії.

Найбільшими труднощами експорту назвали

Обмеження можливості закордонних поїздок (10%);

Відстрочка попередніх домовленостей щодо постачання товарів / послуг (10%);

Падіння попиту на зовнішніх ринках (10%);

Обмеження можливості приїзду іноземців в Україну (9%).

Крім цього, близько 32% бізнесу відзначили карантинні обмеження щодо ведення бізнесу як одну з головних проблем, 31% - брак фінансів і 31% - обмеження руху громадського транспорту.

Близько 28% опитаних назвали оплату праці співробітників і сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) як одну з головних проблемних статей витрат, 22% - оплату оренди, 16% - підтримку операційної діяльності та закриття старих контрактів.

Дослідження реалізувала платформа SheExports у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research та аналітичним центром AdvanterGroup на замовлення Export Promotion Office / Офіс з просування експорту.

Переважна більшість опитаних (68%) - представники малого та мікробізнесу України, третина респондентів - експортери.

Що цьому передувало

Раніше в листопаді президент Володимир Зеленський зазначив, що уряд повинен зробити все, щоб карантин вихідного дня в Україні не став критичним для малого та середнього бізнесу.

26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.

Документ передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу і працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону при посиленні карантину.

Заступник керівника офісу президента України Юлія Кузнєцов повідомила, що пакет допомоги підприємцям у разі введення в Україні локдауну буде профінансовано з Фонду боротьби з COVID-19. За її словами, президент вніс до парламенту пакет законопроектів, який стосується підтримки бізнесу в разі, якщо буде введений локдаун.

Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати та ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, становить від 12 до 15 мільярдів гривень.

Кузнєцова зазначила, що в проектах законів, ініційованих президентом, чітко вказані суми допомоги, в тому числі 8 тисяч гривень для ФОПа і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.

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Автор: УНІАН