Близько 82% українських малих, середніх і великих підприємств повідомили про ускладнення ведення своєї справи у 2020 році в порівнянні з 2019 роком, і лише 10% зазначили, що вести бізнес стало легше.
Читайте такожЗеленський пообіцяв компенсації ЄСВ для бізнесу, який постраждав через карантин
Про це свідчать результати опитування 790 підприємств, проведеного з 13 жовтня по 1 листопада 2020 року платформою SheExports.
Також 57% опитаних повідомили, що не задоволені станом справ у своєму бізнесі, тоді як 35% зазначили, що задоволені тим, як розвивається їхній бізнес.
Крім цього, 53% підприємств повідомили про те, що їм стало складніше вести зовнішньоекономічну діяльність у 2020 році, і тільки 21% відзначили, що таку діяльність стало вести простіше.
Згідно з результатами опитування, 42% представників українського бізнесу відзначили проблеми із замовленнями або падіння попиту на внутрішньому ринку як головну проблему, з якою зіткнувся бізнес всередині країни під час пандемії.
Найбільшими труднощами експорту назвали
- Обмеження можливості закордонних поїздок (10%);
- Відстрочка попередніх домовленостей щодо постачання товарів / послуг (10%);
- Падіння попиту на зовнішніх ринках (10%);
- Обмеження можливості приїзду іноземців в Україну (9%).
Крім цього, близько 32% бізнесу відзначили карантинні обмеження щодо ведення бізнесу як одну з головних проблем, 31% - брак фінансів і 31% - обмеження руху громадського транспорту.
Близько 28% опитаних назвали оплату праці співробітників і сплату єдиного соціального внеску (ЄСВ) як одну з головних проблемних статей витрат, 22% - оплату оренди, 16% - підтримку операційної діяльності та закриття старих контрактів.
Дослідження реалізувала платформа SheExports у партнерстві з дослідницькою компанією Gradus Research та аналітичним центром AdvanterGroup на замовлення Export Promotion Office / Офіс з просування експорту.
Переважна більшість опитаних (68%) - представники малого та мікробізнесу України, третина респондентів - експортери.
Що цьому передувало
- Раніше в листопаді президент Володимир Зеленський зазначив, що уряд повинен зробити все, щоб карантин вихідного дня в Україні не став критичним для малого та середнього бізнесу.
- 26 листопада президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроект про соціальну підтримку застрахованих осіб та суб'єктів господарювання на період обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України COVID-19.
- Документ передбачає виплату одноразової матеріальної допомоги бізнесу і працівникам, чия сфера діяльності підпадає під заборону при посиленні карантину.
- Заступник керівника офісу президента України Юлія Кузнєцов повідомила, що пакет допомоги підприємцям у разі введення в Україні локдауну буде профінансовано з Фонду боротьби з COVID-19. За її словами, президент вніс до парламенту пакет законопроектів, який стосується підтримки бізнесу в разі, якщо буде введений локдаун.
- Обсяг цієї підтримки до кінця року, який планується надати та ФОПам, і працівникам ФОПів, і безпосередньо самим підприємствам, становить від 12 до 15 мільярдів гривень.
- Кузнєцова зазначила, що в проектах законів, ініційованих президентом, чітко вказані суми допомоги, в тому числі 8 тисяч гривень для ФОПа і кожного найманого працівника. Підприємствам, чия діяльність забороняється на час карантину, компенсуватиметься сплата ЄСВ.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram