Фіксованої суми виплати підприємцям цього разу не буде, все залежатиме від середньої зарплати по регіону.

Через початок нового локдауну, українські підприємці, які тимчасово опинилися без роботи, можуть отримати нову компенсацію, розмір якої цього разу не буде фіксованим й визначатиметься залежно від середньої зарплати в області.

Читайте такожГлобальний економічний збиток від пандемії до 2025 року сягне 22 трильйонів доларів - експерти ООНПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та екс-міністра економіки Тимофія Милованова.

"Нова компенсація українським підприємцям, які через посилення карантину у "червоних" зонах змушені тимчасово припинити роботу, буде розраховуватися у межах середньої зарплати в регіоні. Виплата буде знову здійснюватися через "Дію", а профінансують цю програму місцева і центральна влада разом", - йдеться у повідомленні.

Милованов уточнив, що сума виплати підприємцям буде залежати він рівня середньої зарплати у конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону.

"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо", - висловився він.

За словами Милованова, програма підтримки бізнесу буде працювати за таким алгоритмом: місцева влада області "червоної" зони повинна розробити пакет підтримки й показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%.

"Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.

Утім, в областях, де складна фінансова ситуація, Милованов каже, що слід офіційно звертатися до центральної влади, і вона буде вирішувати ситуацію.

"Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати й робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав Тимофій Милованов.

Що цьому передувало

Голова уряду Денис Шмигаль анонсував поновлення виплат українським підприємцям, які через посилення карантину у "червоних" зонах змушені тимчасово припинити роботу.

Профільні міністерства мають розробити алгоритм виплати компенсацій.

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Автор: Богдан Слуцький