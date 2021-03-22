Через початок нового локдауну, українські підприємці, які тимчасово опинилися без роботи, можуть отримати нову компенсацію, розмір якої цього разу не буде фіксованим й визначатиметься залежно від середньої зарплати в області.
Читайте такожГлобальний економічний збиток від пандемії до 2025 року сягне 22 трильйонів доларів - експерти ООНПро це повідомляє ТСН.ua з посиланням на заяву радника голови Офісу президента Андрія Єрмака та екс-міністра економіки Тимофія Милованова.
"Нова компенсація українським підприємцям, які через посилення карантину у "червоних" зонах змушені тимчасово припинити роботу, буде розраховуватися у межах середньої зарплати в регіоні. Виплата буде знову здійснюватися через "Дію", а профінансують цю програму місцева і центральна влада разом", - йдеться у повідомленні.
Милованов уточнив, що сума виплати підприємцям буде залежати він рівня середньої зарплати у конкретних містах і може відрізнятися в залежності від регіону.
"Там не 8 тисяч, а середня зарплата. Повинно бути в межах середньої зарплати в регіоні, тому що допомога повинна бути адаптована до середньої зарплати, рівню цін у конкретних містах. Хтось може навіть отримати більше, ніж у Києві, таке теж можливо", - висловився він.
За словами Милованова, програма підтримки бізнесу буде працювати за таким алгоритмом: місцева влада області "червоної" зони повинна розробити пакет підтримки й показати його центральній владі. Після цього центральна влада додасть до тих коштів, які готова надати місцева влада, ще 100%.
"Таким чином намагаємося всі разом допомогти, місцева і центральна влада навпіл, 100% + 100%. Це і відповідь, де взяти гроші: разом, я думаю, буде легше знайти кошти, ніж політично вибирати одну сторону, яка повинна підтримати всіх", - пояснив радник голови ОП.
Утім, в областях, де складна фінансова ситуація, Милованов каже, що слід офіційно звертатися до центральної влади, і вона буде вирішувати ситуацію.
"Є регіони, де просто складна фінансова ситуація, вони тоді звертаються до центральної влади, і вона буде вирішувати й робити винятки. Але має бути звернення, що вибачте, у нас не виходить, немає грошей. тоді центральна влада зможе допомогти. Якщо ви пам'ятаєте, коли видавалися ці 8 тисяч гривень, це робилося ще до локдауну. Механізм видачі через "Дію" і Пенсійний фонд працює. Одна з вимог програми, до речі, щоб виплати були через "Дію", тому що це дозволяє домогтися прозорості, швидкості та унеможливити зловживання", - додав Тимофій Милованов.
Що цьому передувало
- Голова уряду Денис Шмигаль анонсував поновлення виплат українським підприємцям, які через посилення карантину у "червоних" зонах змушені тимчасово припинити роботу.
- Профільні міністерства мають розробити алгоритм виплати компенсацій.
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