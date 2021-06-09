Журналісти проаналізували податкові декларації тисяч найбагатших американців за більш ніж 15 років та дійшли висновку, що 25 мільярдерів платили значно менший податок на прибуток, ніж мали.
Про це йдеться в розслідуванні видання ProPublica, заснованому на конфіденційних даних податкової служби США (IRS).
Серед цих мільярдерів – гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, засновник Amazon Джефф Безос та глава Tesla Ілон Маск.
Мільярдери США ухиляються від сплати податків: подробиці
Журналісти зіставили дані податкової служби США з оцінками Forbes про зростання капіталу кожного мільярдера за певний період.
Читайте такожForbes: Світові мільярдери в 2020 році стали багатшими на 1,9 трильйона доларівУ підсумку з'ясувалося, що стан Ілона Маска зросло на 13,9 млрд доларів. При цьому задекларований дохід засновника Tesla склав 1,52 млрд доларів, з яких державі відійшли всього 455 млн. Реальна податкова ставка Маска склала 3,27%. А у 2018 році Маск й зовсім ухилився від сплати податків.
Стан Джеффа Безоса у період з 2014 по 2018 рік збільшився на 99 млрд доларів. А заплатив він при цьому менш як 973 млн доларів прибуткового податку. Реальна податкова ставка склала всього 0,98%. У 2007 році Безос зовсім «не заплатив ні цента федерального прибуткового податку», а у 2011 році ще й отримав субсидію від держави на 4 тисяч доларів.
Голова інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за ті ж роки поповнив казну 23,7 млн доларів, а власний гаманець – на 24,3 млрд долларів. Його реальна податкова ставка таким чином склала всього 0,1%.
Також, за даними журналістів, Джордж Сорос, який займає 288-е місце в рейтингу найбагатших людей США, не платив у казну три роки поспіль – з 2016 по 2018-й.
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