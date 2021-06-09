Журналісти-розслідувачі зіставили дані податкової служби США з оцінками Forbes про зростання капіталу відомих мільярдерів.

Журналісти проаналізували податкові декларації тисяч найбагатших американців за більш ніж 15 років та дійшли висновку, що 25 мільярдерів платили значно менший податок на прибуток, ніж мали.

Про це йдеться в розслідуванні видання ProPublica, заснованому на конфіденційних даних податкової служби США (IRS).

Серед цих мільярдерів – гендиректор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг, засновник Amazon Джефф Безос та глава Tesla Ілон Маск.

Мільярдери США ухиляються від сплати податків: подробиці

Журналісти зіставили дані податкової служби США з оцінками Forbes про зростання капіталу кожного мільярдера за певний період.

Читайте такожForbes: Світові мільярдери в 2020 році стали багатшими на 1,9 трильйона доларівУ підсумку з'ясувалося, що стан Ілона Маска зросло на 13,9 млрд доларів. При цьому задекларований дохід засновника Tesla склав 1,52 млрд доларів, з яких державі відійшли всього 455 млн. Реальна податкова ставка Маска склала 3,27%. А у 2018 році Маск й зовсім ухилився від сплати податків.

Стан Джеффа Безоса у період з 2014 по 2018 рік збільшився на 99 млрд доларів. А заплатив він при цьому менш як 973 млн доларів прибуткового податку. Реальна податкова ставка склала всього 0,98%. У 2007 році Безос зовсім «не заплатив ні цента федерального прибуткового податку», а у 2011 році ще й отримав субсидію від держави на 4 тисяч доларів.

Голова інвестфонду Berkshire Hathaway Уоррен Баффет за ті ж роки поповнив казну 23,7 млн доларів, а власний гаманець – на 24,3 млрд долларів. Його реальна податкова ставка таким чином склала всього 0,1%.

Також, за даними журналістів, Джордж Сорос, який займає 288-е місце в рейтингу найбагатших людей США, не платив у казну три роки поспіль – з 2016 по 2018-й.

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Автор: Катерина Шварц