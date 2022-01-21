Водночас, МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату.

Медичні заклади, які будуть неспроможні нарахувати заробітну плату медикам у 13 500 та 20 000 гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив під час селекторної наради з керівниками регіональних департаментів охорони здоров'я.

За його словами, нова ринкова заробітна плата, яку позаминулого тижня встановив уряд, має бути нарахована в кожному закладі охорони здоров'я, без виключення.

Вже наступного тижня Національна служба здоров'я завершить контрактування медичних закладів на 2022 рік. Кожна медустанова отримає дані про обсяги цьогорічного фінансування за програмою медичних гарантій, і, як наслідок, матиме розуміння, який відсоток цих коштів буде направлено у фонд оплати праці.

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Ляшко наголосив, що ті медичні заклади, які будуть неспроможні нарахувати заробітну плату у 13 500 та 20 000 гривень, отримають дофінансування за окремим механізмом.

Однак, за словами міністра охорони здоров'я, ті лікарні, які штучно формуватимуть заборгованість, аби отримати додаткові кошти з бюджету, нестимуть відповідальність. Зокрема, МОЗ ініціюватиме проведення Держаудитслужбою перевірки кожної медичної установи, яка у своїх звітах декларуватиме неспроможність виплатити нову базову заробітну плату. Перевірки стосуватимуться й тих лікарень, які мають значні залишки коштів на своїх рахунках, але при цьому не спрямовують їх на фінансове забезпечення медичних працівників.

"Ми взяли на себе відповідальність забезпечити ринкову заробітну плату лікарям та медсестрам. І це наше спільне зобов'язання: міністерства, регіональних департаментів охорони здоров'я та керівників медичних закладів. Зі свого боку, ми будемо детально перевіряти, скільки той чи інший медзаклад отримав коштів від НСЗУ та який відсоток від цієї суми було спрямовано на заробітну плату. Гідне фінансове забезпечення працівників – має бути пріоритетом №1 для кожного керівника медустанови", – зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, 12 січня уряд ухвалив постанову щодо деяких питань оплати праці медичних працівників закладів охорони здоров'я. Документ передбачає підвищення базового рівня заробітної плати на рівні не менше 20 000 гривень для лікарів та не менше 13 500 гривень для медичних сестер.

Разом з тим, стало відомо, що деякі керівники комунальних установ почали переводити своїх працівників на півставки, пояснюючи це нібито відсутністю коштів.