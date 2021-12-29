За програмою "доступна іпотека 7%", яка була запущена в березні 2021 року, було підписано 1 тис.300 договорів на суму понад 1,1 млрд грн.

Обсяг виданих іпотечних кредитів в Україні цього року склав понад 7 млрд грн, що у 2,5 раза перевищує показник минулого року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 грудня.

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"В цілому за 10 місяців 2021 року видано іпотечних кредитів на більш ніж 7 млрд грн, що у 2,5 раза більше, ніж минулого року", - сказав Шмигаль.

Глава уряду також зазначив, що за програмою "доступна іпотека 7%", яка була запущена в березні 2021 року, було підписано 1 тис.300 договорів на суму понад 1,1 млрд грн.

"Крім того, урядом цього року було прийнято рішення збільшити статутний капітал "Укрфінжитла" на 20 млрд грн, що дозволить щорічно забезпечувати тисячі українських сімей власними будинками", - додав прем'єр.

Іпотечне кредитування:

У грудні 2020 року Міністерство фінансів створило Публічне акціонерне товариство "Українська фінансова Житлова компанія" для впровадження механізму доступної іпотеки.

У квітні Верховна Рада прийняла закон про зміни до державного бюджету України для впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом, який передбачає приєднання Державної іпотечної установи до "Української фінансової житлової компанії" ("Укрфинжитло"), створеної Міністерством фінансів, та створення необхідних умов для належної реалізації програми "Доступна іпотека", а також забезпечення функціонування ринку іпотечного кредитування та впровадження фінансово-кредитних механізмів забезпечення громадян України житлом.

У вересні Кабмін збільшив статутний капітал "Укрфинжитло" на 20 млрд грн з подальшим спрямуванням зазначених коштів на реалізацію програм забезпечення громадян житлом на умовах іпотечного кредитування та фінансового лізингу.