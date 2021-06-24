Результати конкурсу пізніше будуть опубліковані на сайті міністерства.

Міністерство економіки відібрало претендентів на посаду голови державного підприємства «Укрспирт», поки що розгляд кандидатур триває.

Про це повідомили в Мінекономіки у відповідь на запит УНІАН.

Зазначається, що підприємство «Укрспирт» є особливо важливим для економіки (вартість активів перевищує 2 млрд грн), тому конкурсний відбір проводить спеціально створений Кабінетом міністрів комітет.

«На розгляд комітету за призначенням були подані пропозиції щодо кандидатур на посаду директора ДП «Укрспирт». Розгляд вищезазначених кандидатур претендентів відбудеться на черговому засіданні комітету з призначення», - йдеться у повідомленні.

Читайте такожІноземний інвестор був змушений через суд призупинити покупку спиртзаводуПри цьому не уточнюється, скільки кандидатів пройшли відбір і коли серед них оберуть нового керівника «Укрспирту». Зазначається, що результати конкурсу будуть оприлюднені на офіційному сайті Мінекономіки.

Також повідомляється, що «Укрспирт» залишається у сфері управління Мінекономіки та не буде переданий у сферу управління Міністерства аграрної політики та продовольства.

Пошук директора «Укрспирту»: подробиці

У березні цього року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оголосило конкурс на посаду директора державного підприємства «Укрспирт».

Нинішній тимчасовий в.о. голови «Укрспирту» Сергій Блескун 9 жовтня 2019 року був призначений радником міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства з реформування спиртової галузі.

У листопаді 2019 року Мінекономіки вже оголошувало конкурс на посаду директора «Укрспирту», проте керівник підприємства так і не був обраний.

Приватизація «Укрспирту»

3 грудня 2019 року Верховна Рада скасувала державну монополію на спиртову галузь, що дало початок приватизації екс-монополіста – підприємства «Укрспирт», створеного у 2010 році.

Уряд планує завершити його приватизацію до 1 липня 2021 року, виставивши на продаж понад 40 заводів.

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Автор: Ганна Нагорна