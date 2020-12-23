Кошти отримані в результаті розміщення дев'яти пакетів облігацій у гривні та одного – в доларах.

Міністерство фінансів України на щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 22 грудня залучило до державного бюджету 22,209 мільярда гривень.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти в гривні отримані в результаті продажу дев'яти пакетів гривневих облігацій на суму 1,58 мільярда гривень, 3,84 мільярда гривень, 3,2 мільярда гривень, 5,1 мільярда гривень, 1,51 мільярда гривень, 182,1 мільйона гривень, 398,2 мільйона гривень, 299,7 мільйона гривень та 2,17 мільярда гривень терміном обігу 84, 112, 196, 343, 539, 784, 1043, 1246 і 1526 днів відповідно, з середньозваженою ставкою дохідності 10,00%, 10,25%, 10,75%, 11,62%, 11,75%, 11,85%, 12,00%, 12,09%, 12,15% і 12,34% річних.

Кошти в доларах отримані в результаті продажу облігацій на суму 138,5 мільйона доларів терміном обігу 358 днів, із середньозваженою ставкою прибутковості 3,80%.

Що цьому передувало

Наприкінці квітня Міністерство фінансів України після кількох тижнів перерви повернулося на внутрішній ринок запозичень, відновивши проведення щотижневих аукціонів з розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

Міністерство фінансів України на аукціонах з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) за січень-листопад 2020 року залучило до державного бюджету 171,1 мільярда гривень, 2,9 мільярда доларів і 788 мільйонів євро.

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Автор: Катерина Жирій