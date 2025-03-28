Шмигаль зазначив, що в бюджеті коштів на це не передбачено.

В 2025 році не передбачено підвищення мінімальної заробітної плати в Україні. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на "Годині запитань до уряду" у Верховній Раді України.

"В бюджеті цього року збільшення мінімальної зарплати не передбачено", - зазначив він.

При цьому прем'єр додав, що мінімальна зарплата буде залишена на тому ж рівні, на якому є зараз.

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Відповідно до Закону, "Про Державний бюджет України на 2025 рік" мінімальна заробітна плата з 1 січня 2025 року залишилася на рівні 8 тисяч гривень.

Мінімальна зарплата в Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, підвищення мінімальної зарплати в Україні не передбачене через наші зобов'язання перед міжнародними партнерами, зокрема меморандум з МВФ.

Народний депутат Богдан Кицак зазначав, що і в меморандумі з МВФ та в документах зі Світовим банком зафіксовано, що Україна не буде робити жодних кроків відносно підвищення мінімальної заробітної плати, бо це вплине на прогнозні показники щодо дохідності бюджету.

Депутат зазначив, що потенційне підвищення "мінімалки" вплине на зростання видатків державного бюджету щодо заробітних плат на державних підприємствах , а також вчителів, лікарів, інших державних службовців.

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