Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростатимуть до 2029 року: які суми заклав уряд

У Кабміні планують щорічно підвищувати мінімальну зарплату та прожитковий мінімум.

Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове зростання мінімальної заробітної плати до понад 11 тисяч гривень, а також підвищення прожиткового мінімуму. Про це йдеться в документі, затвердженному урядом.

Закзначається, що мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься з урахуванням випереджаючих темпів в порівнянні з рівнем інфляції.

Мінімальна зарплата за планом уряду складатиме:

Відео дня

у 2027 році – 9 546 гривень;

у 2028 році – 10 377 гривень;

у 2029 році – 11 114 гривень.

Прожитковий мінімум по рокам

Прожитковий мінімум для працездатних осіб (на одну особу) має скласти:

3 559 грн у 2027 році;

3 876 грн у 2028 році;

4 151 грн у 2029 році.

Таким чином, прожитковий мінімум підвищуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткових пункти впродовж усіх трьох років (2027–2029).

Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльності.

Зазначимо, що Бюджетна декларація - це прогнозний документ і не визначає остаточні соціальні стандарти на відповідні роки. Реальні показники, закладені у бюджети наступних років, можуть відрізнятися.

Наступним кроком буде подання урядом Бюджетної декларації 2027-2029 роки на розгляд до Верховної Ради.

Бюджетна декларація 2027-2029 – головні новини

16 червня уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027–2029 роки. Документ передбачає збереження соціальних видатків, підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а також подальше залучення значних обсягів міжнародної фінансової допомоги.

17 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. За її словами, Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.

Вас також можуть зацікавити новини: