Мінімальна зарплата і прожитковий мінімум зростатимуть до 2029 року: які суми заклав уряд

Уряд затвердив Бюджетну декларацію на 2027–2029 роки, яка передбачає поступове зростання мінімальної заробітної плати до понад 11 тисяч гривень, а також підвищення прожиткового мінімуму. Про це йдеться в документі, затвердженному урядом.
Закзначається, що мінімальна заробітна плата у 2027 році підвищуватиметься з урахуванням випереджаючих темпів в порівнянні з рівнем інфляції.
Мінімальна зарплата за планом уряду складатиме:
- у 2027 році – 9 546 гривень;
- у 2028 році – 10 377 гривень;
- у 2029 році – 11 114 гривень.
Прожитковий мінімум по рокам
Прожитковий мінімум для працездатних осіб (на одну особу) має скласти:
- 3 559 грн у 2027 році;
- 3 876 грн у 2028 році;
- 4 151 грн у 2029 році.
Таким чином, прожитковий мінімум підвищуватиметься на рівень інфляції плюс 2 відсоткових пункти впродовж усіх трьох років (2027–2029).
Прожитковий мінімум – це вартісна оцінка споживчого кошика, що містить мінімальні набори продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг, необхідних для збереження здоров'я людини і забезпечення їі життєдіяльності.
Зазначимо, що Бюджетна декларація - це прогнозний документ і не визначає остаточні соціальні стандарти на відповідні роки. Реальні показники, закладені у бюджети наступних років, можуть відрізнятися.
Наступним кроком буде подання урядом Бюджетної декларації 2027-2029 роки на розгляд до Верховної Ради.
Бюджетна декларація 2027-2029 – головні новини
16 червня уряд представив парламенту ключові параметри Бюджетної декларації на 2027–2029 роки. Документ передбачає збереження соціальних видатків, підвищення мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму, а також подальше залучення значних обсягів міжнародної фінансової допомоги.
17 червня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що уряд схвалив Бюджетну декларацію на 2027-2029 роки, яка передбачає виважене підвищення соціальних стандартів. За її словами, Бюджетна декларація розроблена на основі базового сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації з 2027 року. Водночас передбачено сценарій стійкості на випадок тривалішої активної фази бойових дій.