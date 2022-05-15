Про здійснення додаткових до державних грошових виплат було домовлено з міжнародними організаціями.

Для фінансової допомоги тимчасово переміщеним особам Мінсоцполитики України співпрацює з міжнародними структурами, що дасть змогу певним категоріям отримати додаткові виплати.

Про це в ексклюзивному інтерв’ю УНІАН заявила міністр соціальної політики Марина Лазебна.

"Зараз ведемо широку співпрацю з міжнародними партнерами для того, щоб забезпечити додаткові грошові виплати, які доповнять державну допомогу, та підтримають найбільш вразливі групи людей", - наголосила Лазебна.

За словами міністра такі групи було сформовано ще за часів пандемії.

"Такі групи ми виділили ще під час пандемії COVID-19 в результаті ретельного аналізу. Це багатодітні родини, родини, які виховують дітей з інвалідністю, літні люди з низькими доходами та інші. Кожну з них бере на себе та чи інша міжнародна організація і надає їм грошову виплату", - наголосила Лазебна.

Міністр також зазначила, що про здійснення додаткових до державних грошових виплат було домовлено з такими міжнародними організаціями як ЮНІСЕФ, УВКБ ООН, Всесвітня продовольча програма, Міжнародний Комітет Червоного Хреста, Міжнародна організація з міграції.

"Зараз узгоджені програми на загальну суму 9,6 млрд гривень. За рахунок цих коштів більше 2 млн людей з найбільш вразливих категорій, що постраждали внаслідок війни, отримають виплати в розмірі від 2200 до 2500 гривень на місяць строком від 1 до 3 місяців", - наголосила міністр.

Виплати під час війни:

Уряд виплачуватиме переселенцям, які залишили місця активних бойових дій, щомісячно по 2 тис. грн, а по 3 тис. грн будуть виплачені на кожну дитину.

Станом на 20 квітня 2022 року в Україні було офіційно зареєстровано 1,5 мільйона внутрішньо переміщених осіб.

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