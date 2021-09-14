Уряд очікує на позитивне рішення щодо виділення наступного траншу в рамках поточної програми співпраці.

Місія Міжнародного валютного фонду розпочне роботу в Україні 18 вересня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Підтверджено, що 18 вересня в Україну прибуде місія МВФ. Швидше за все, це буде онлайн-місія, оскільки зростає захворюваність COVID. Ця місія буде завершальною в підготовці до видачі наступного траншу. Ми виконали всі умови, всі показники, які були прописані в меморандумі з МВФ, тому ми очікуємо позитивного завершення цієї місії", - сказав він.

За словами прем'єра, уряд очікує отримати наступний транш від МВФ до кінця року.

"Очікуємо, що орієнтовно в кінці листопада або початку грудня можливий транш МВФ. Після місії п'ять-сім тижнів проходить на засідання борду МВФ, після чого відразу йде транш... Транш має бути в розмірі 750 мільйонів доларів", - сказав він.

Stand-by для України:

9 червня 2020 року Рада директорів МВФ прийняла 18-місячну програму stand-by для України з фінансуванням, еквівалентним близько 5 млрд доларів, спрямовану на допомогу в подоланні наслідків пандемії COVID-19.

12 червня Україна отримала перший транш кредиту МВФ в рамках нової програми співпраці в розмірі 2,1 млрд доларів.

На початку 2021 року в Україні працювала місія МВФ для перегляду програми stand-by. Місія завершилася без прийняття рішення про перегляд програми.

У серпні Україна отримала від МВФ понад 2,7 млрд дол. внаслідок розподілу спеціальних прав запозичень (СПЗ) в рамках допомоги країнам-учасницям фонду у відновленні економіки, яка постраждала від пандемії.

9 вересня глава НБУ Кирило Шевченко повідомив, що за планом другий транш МВФ для України повинен становити 500 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ), що приблизно дорівнює 700 млн дол.

Автор: Дмитро Шварц