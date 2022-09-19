За прогнозами НБУ найближчим часом ситуація не змінюватиметься.

Через повномасштабне вторгнення Росії курс гривні відносно долара в Україні суттєво виріс. За прогнозами НБУ найближчим часом ситуація не змінюватиметься.

Про це на брифінгу розповів перший заступник голови Ради НБУ Василь Фурман.

"Якщо послухати думку експертів, які добре розбираються у макроекономічних аспектах, можна почути, що найближчим часом курс буде без змін. Я також дотримуюся цієї думки", - наголосив він. Відео дня

Як повідомляв УНІАН, Національний банк з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам, – раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Національний банк України 21 липня підвищив офіційний курс гривні на 25% – до 36,57 грн/дол.

Водночас на курс позитивно впливають стабілізація міжнародних резервів, зменшення зовнішньоторговельного дефіциту та збільшення обсягів експорту.

Окрім цього, Нацбанк зменшив друк гривні для фінансування дефіциту бюджету до 30 млрд гривень на місяць, що також позитивно вплинуло на ситуацію.

Наразі в українських обмінниках і банках з початком війни з’явився дефіцит валюти. У НБУ наголосили, що головна обставина - це подорожчання логістики через військові дії.

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