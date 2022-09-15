Попередня глава місії МВФ в Україні була призначена в 2020 році.

Постійний представник Міжнародного валютного фонду в Україні Ваграм Степанян назвав нового главу місії МВФ в Україні. Ним став Гевін Грей.

Про це йдеться в офіційній заяві представництва Фонду в Україні.

"Гевін Грей, громадянин Великобританії, був призначений головою місії МВФ в Україну. Пан Грей має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються", - йдеться в повідомленні.

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Степанян зазначив, що Грей змінить на цій посаді Іванну Владкову Голлар, яка стала главою місії МВФ в Україну в травні 2020 року.

За даними Bloomberg, Грей займав пост глави місії в Іраку з 2018 по 2020 рік. Тоді МВФ виділив гроші для відновлення країни після війни.

Як раніше повідомляв УНІАН, за проогнозами експертів, якщо Україна позбудеться зовнішніх джерел підтримки, курс долара в Україні досягне позначки в 50 грн / дол. При цьому президент Володимир Зеленський заявив, що Україна отримає додаткові 1,4 мільярда доларів від Міжнародного валютного фонду.

В квітневому звіті МВФ знизив свої очікування щодо зростання світової економіки протягом наступних двох років через вторгнення Росії в Україну.

Зазначалося, що війна найбільше вдарить по Україні та Росії. МВФ очікував, що цього року Економіка України впаде на 35%, тоді як зусилля заходу покарати Росію можуть призвести до скорочення її економіки на 8,5%.

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