На експорті продукції торік Україна заробила 44,2 млрд дол.

У 2022 році в Україну імпортували товарів на 55,5 млрд дол., найбільшим постачальником виявився Китай.

Як повідомляє прес-служба Державної митної служби України, країни, з яких найбільше імпортували до України: Китай - 8,7 млрд дол., Польща - 5,5 млрд дол. та Німеччина - 4,4 млрд дол.

Найбільше імпортували до України наступні категорії товарів: машини, устаткування та транспорт - 16 млрд дол., паливно-енергетичні товари - 13,1 млрд дол. та продукція хімічної промисловості - 9,6 млрд дол.

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В той час на експорті продукції у 2022 році Україна заробила 44,2 млрд дол.

Експортували з України найбільше до Польщі - на 6,7 млрд дол, Румунії - на 3,9 млрд дол., Туреччини - 2,9 млрд дол.

До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли: продовольчі товари - 23,4 млрд дол., метали та вироби з них - 6 млрд дол. і машини, устаткування та транспорт - 4,2 млрд дол.

Експорт з України у 2022 році: подробиці

За даними заступника міністра економіки – торгового представника України Тараса Качки, у 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тон.

Вартість експорту на 35% менша, ніж в 2021, а фізичні обсяги скоротилися на 38,4%.

Серед товарів лідером по грошах (і за обсягом) є кукурудза. Експорт склав 24,99 млн тонн, вартістю 5,94 млрд дол. На другому місці – соняшникова олія – 5,46 млрд дол.

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