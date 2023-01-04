Вартість експорту впала на 35%, а фізичні обсяги скоротилися на 38,4%.

У 2022 році в умовах війни український бізнес експортував товарів на 44,1 млрд доларів і вагою 99,8 млн тонн.

Як повідомив заступник міністра економіки - торговий представник України Тарас Качка в Facebook, це перший рік, коли обсяг експорту та логістика вийшли на перший план.

"У звичайних умовах показники торгівлі могли б здатися катастрофічними, адже вартість експорту на 35% менша, ніж у 2021. А фізичні обсяги скоротилися на 38,4%. Проте в умовах війни це подвиг: вивезти в умовах блокади портів і постійних атак на інфраструктуру майже 100 млн тонн продукції (з яких 16,3 млн тонн - через зерновий коридор)", - зазначив він.

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Серед товарів лідером по грошах (і за обсягом) є кукурудза. Експорт склав 24,99 млн тонн, вартістю 5,94 млрд дол., що на 1% більше, ніж у 2021 році.

На другому місці - соняшникова олія - 5,46 млрд дол. Скорочення порівняно з 2021 роком у грошах - на 14,4%, а в обсягах на 16,3% (4,29 млн тонн).

Водночас у ТОП-10 пробилося насіння соняшнику.

"Ми експортували його 2,7 млн тонн вартістю 1,25 млрд дол. Це в 33 рази більше, ніж торік. Це той обсяг, який не змогли переробити олійноекстракційні заводи", - зазначив торгпред.

Залізна руда, хоч і залишилася в топі з експортом 23,9 млн тонн на суму 2,9 млрд доларів, але при цьому вона втратила в обсягах 45,9% і 57,8% у вартості. Причина - морські порти для руди та інших промислових товарів і далі закриті, до того ж ціни і попит скорочуються через побоювання рецесії.

Пшениці Україна експортувала на 44% менше - 11,2 млн тонн, вартістю 2,6 млрд доларів.

Один з традиційних лідерів промислового експорту - дроти ізольовані - 1,32 млрд доларів. Це на 16,4% менше, ніж у 2021 році, що пов'язано також і зі скороченням обсягу експорту на 13,6%.

Наступні в рейтингу - напівфабрикати зі сталі і гарячекатаний прокат - висвітлюють всю трагедію української металургії. Падіння в обсягах за рік -72%. Загальний обсяг експорту напівфабрикатів - 1,9 млн тонн вартістю 1,1 млрд, а гарячекатаного прокату-1,3 млн тонн вартістю 1 млрд доларів.

Географічно 63% експорту припало на ЄС (27,9 млрд доларів). Найбільше - на Польщу, Румунію, Угорщину, Німеччину та інші.

Поза ЄС найбільшим ринком експорту стала Туреччина (2,9 млрд доларів), яка випередила Китай (2,46 млрд дол.). Але при цьому експорт до Туреччини в рамках року скоротився на 29%, а в Китай на захмарні 69%.

Імпорт в обсягах скоротився майже вдвічі, але у вартості лише на 19,6%.

Експорт під час війни:

В Українському клубі аграрного бізнесу прогнозували, що у 2022 році українська експортна виручка від продукції агропромислового комплексу становитиме близько 23,3 млрд дол., що на 16% менше аналогічного показника 2021 року.

22 липня Україна і Росія за посередництва Туреччини підписали окремі угоди з ООН про відновлення після початку повномасштабної війни експорту української аграрної продукції Чорним морем. 1 серпня з Одеси вийшло перше з 24 лютого судно з українським продовольством.

14 листопада президент України Володимир Зеленський заявив про те, що Україна може розширити зерновий коридор.

17 листопада стало відомо, що реалізація "зернової ініціативи" продовжена ще на 120 днів.

У грудні 2022 року Україна вийшла на нові ринки експорту.

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