Резерви зросли завдяки надходженню коштів у сумі 2,7 млрд дол. в межах загального розподілу від МВФ.

Міжнародні резерви України у серпні зросли на 9,2% і станом на 1 вересня 2021 року склали 31,6 млрд дол. в еквіваленті, що є рекордним максимумом за останні 9 років.

Як повідомила прес-служба Національного банку України, резерви зросли завдяки надходженню коштів у сумі 2,7 млрд дол. в межах загального розподілу від Міжнародного валютного фонду.

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Загалом динаміку резервів протягом серпня визначали операції з управління державним боргом. За даними НБУ, валютні надходження на користь уряду склали 8,8 млн дол. США (в еквіваленті).

Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 188,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 33,7 млн дол. США - на обслуговування облігацій зовнішньої державної позики, 18,2 млн дол. США (в еквіваленті) - на погашення та обслуговування облігацій внутрішньої державної позики, інші кошти - на виконання інших зобов'язань держави в іноземній валюті.

Платежі уряду і Національного банку на користь Міжнародного валютного фонду в серпні склали 204,3 млн дол. США (в еквіваленті).

Міжнародні резерви в липні:

Міжнародні резерви України в липні зросли на 2,1% і станом на 1 серпня 2021 року склали 28,951 млрд дол. в еквіваленті.

Автор: Богдан Слуцький