Кошти розподіляються між країнами залежно від їхньої квоти в МВФ.

Міжнародний валютний фонд виділив країнам світу рекордні 650 млрд доларів в рамках загального розподілу спеціальних прав запозичення (СПЗ).

Відповідне рішення МВФ набуло чинності сьогодні, 23 серпня, повідомляється на сайті організації.

Україна з цієї суми отримає без умов та зобов'язань 2,7 млрд доларів.

Загалом країнам, що розвиваються, МВФ надасть 275 млрд доларів.

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"Найбільше в історії виділення Спеціальних прав запозичення - близько 650 мільярдів доларів США - набуває чинності сьогодні. Це є значним поштовхом для світу та, якщо його розумно використати, є унікальною можливістю для подолання цієї безпрецедентної кризи. Виділення СПЗ забезпечить додаткову ліквідність світової економіки - доповнить валютні резерви країн та зменшить їх залежність від дорожчого внутрішнього чи зовнішнього боргу. Країни можуть використовувати простір, передбачений виділенням СПЗ, для підтримки своєї економіки та активізації боротьби з кризою", - заявила керуючий директор Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва.

За її словами, кошти розподіляються між країнами залежно від їхньої квоти в МВФ.

Додаткові гроші МВФ

На початку серпня Міжнародний валютний фонд затвердив додемісію спеціальних прав запозичення на суму 650 млрд дол., з яких Україна отримає 2,7 млрд дол. Кошти мають надійти в Україну 23 серпня.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення МВФ. "Це стане хорошим подарунком для нашої країни до 30-річчя незалежності. Ці кошти допоможуть подолати наслідки коронакризи і стимулювати нашу економіку. Я вдячний МВФ і особисто Крісталіні Георгієвій за це рішення", - цитує Зеленського прес-служба офісу президента.

За словами народного депутата Ярослава Железняка, із виділеними коштами від МВФ в рамках розподілу додаткової емісії СПЗ і перевиконанням плану доходів бюджету Україна спокійно пройде пік боргових виплат у вересні.

Автор: Олександр Топчій