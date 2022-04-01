Відповідний законопроект вже приняла за основу Верховна Рада.

Міжнародним компаніям, які продовжують працювати у РФ, на 50% піднімуть податки в Україні. Верховна Рада вже прийняла за основу законопроект щодо введення коефіцієнту 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, підрозділи яких продовжують працювати в Росії.

Про це повідомив народний депутат з фракції "Слуга народу", голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

За його словами, йдеться про законопроект №7232 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування суб'єктів господарювання, пов'язаних економічними зв'язками з державою-агресором".

"Він передбачає застосування при оподаткуванні в Україні міжнародних компаній, підрозділи яких продовжують працювати в РФ, коефіцієнту 1,5 до ставок податку на прибуток підприємств, екологічного податку, ренти та податку на майно", - написав Гетманцев.

Раніше УНІАН вже повідомляв, які компанії продовжують працювати в Росії.

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