Майже половину з тих, хто повністю припинив свою роботу, складають представники цієї категорії бізнесу.

Майже половину з тих компаній, які повністю припинили свою роботу, складають преставники мікро- та малого бізнесу.

Про це йдеться у результатах опитування, яке у березні провів аналітичний центр кадрового порталу grc.ua.

"Мікро- та малий бізнес постраждав від воєнної кризи найбільше. Майже половину з тих, хто повністю припинив свою роботу, складають представники цієї категорії бізнесу - компанії до 10 осіб (28,5%) та компанії з кількістю працівників від 10 до 50 осіб (17,8%). Крупний бізнес (компанії більше 500 осіб) складають значну частку тих, хто працює в повному обсязі попри війну в Україні (35%), та працюють частково в залежності від регіону (31,8%)", - йдеться у повідомленні grc.ua.

Також опитування показало, що 40,2% компаній зберегли діяльність від початку воєнних дій, ще 8,8% ведуть комерційну діяльність частково в залежності від регіону.

Пріоритетним напрямком бізнесу є збереження персоналу та підтримка своїх співробітників. 81,3% компаній відповіли, що зараз не здійснюють найм нових співробітників. Ще 3% зазначили, що шукають персонал лише в тих регіонах, де працює бізнес, а саме у західних регіонах України.

Компанії навіть у під час війни намагаються підтримувати своїх співробітників. Найбільш поширеною тенденцією є релокейт сімей співробітників у безпечні регіони України. Про такий вид підтримки повідомили 14,8% опитаних компаній. 20% компаній виплатили одноразову фінансову допомогу до заробітної плати. 14% виплатили всю заробітну плату, незважаючи на відсутність роботи. 12,3% релокували сім’я співробітників у інші країни.

Проте є значна частка тих компаній, які залишили своїх співробітників на призволяще та не запропонували жодної підтримки та допомоги (30%). По 1% опитаних зазначили, що відбулися найнегативніші наслідки війни, – відправили співробітників у відпустку за власний рахунок, скоротили заробітну плату або взагалі звільнили співробітників.

Серед тих компаній, які допомагали релокуватися сім’ям своїх співробітників, найбільше обрали Польшу, Румунію та Чехію. Ще частина компаній сприяла перевезенню родин своїх співробітників у Німеччину, Францію, Туреччину та Болгарію. І зовсім незначна частка з тих компаній, хто відповів, що відбулось перевезення сімей співробітників, зазначили Канаду, Голландію, Іспанію та Словаччину.

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