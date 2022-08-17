Тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін.

З 1 вересня Monobank підіймає тариф на зняття готівки з 0,5 до 0,9%.

Про це повідомив у Telegram співзасновник банку Олег Гороховський.

"З 1.09.2022 платіжні системи під тиском банків-власників великих банкоматних мереж більш ніж удвічі підвищать міжбанківський тариф відшкодування за зняття клієнтами інших банків готівки в українських банкоматах. У цих умовах тариф, який раніше діяв за зняття готівки, не покриватиме наші витрати й ми, на жаль, змушені з 1.09 підняти тариф за зняття власних коштів з наших карток з 0,5% до 0,9%", - зазначив Гороховський.

Тариф на зняття кредитних коштів залишиться без змін.

Війна в Україні та Monobank:

24 лютого Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну.

25 лютого Monobank вирішив повернути кредитні ліміти клієнтам, але не в повному обсязі.

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17 березня "Monobank" розробив незвичайні карти з Зеленським, Арестовичем і Кімом (фото).

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