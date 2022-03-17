Також користувачам пропонують непомітно для себе передавати решту на потреби ЗСУ чи гуманітарну допомогу.

"Монобанк" сьогодні випускає нову версію додатка з незвичайними оновленнями.

Про це повідомив співзасновник компанії Олег Гороховський.

"У розділі "Накопичення" з'явилися три благодійні Банки. Ви можете налаштувати правила округлення та непомітно для себе передавати "здачу" на гуманітарну допомогу або на адресу Української Армії", - написав він.

Також для користувачів підготували сюрприз у вигляді нових скінів для карток.

"Ми розробили декілька патріотичних дизайнів для карти в Apple/Google Pay. Змініть скін у налаштуваннях картки. Слава Україні!", - додав він.

Відтепер клієнти "Моно" можуть мати картки з зображенням, серед іншого, президента Володимира Зеленського, радника глави ОП Олексія Арестовича або очільника Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Раніше "Монобанк" на всіх картках в Apple Pay та Google Pay змінив дизайн, тепер там є ілюстрація з написом "Русский корабль, иди на*уй".