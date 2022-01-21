Гороховський обіцяє, що це буде не "звичайна залізяка".

В Україні незабаром з'являться банкомати monobank - вони будуть відрізнятися від тих, які належать іншим банкам.

Деталі розкрив у своєму Instagram співзасновник monobank Олег Гороховський, показавши фото майбутніх об'єктів.

"Вже зовсім скоро з'являться наші банкомати. Ми б були не ми, якби зробили звичайну, нудну залізяку і ми попросили агентство Banda допомогти нам у цьому проекті... Ви тільки подивіться на цих милашів! У кожного нашого котомата буде кличка. Зустрічайте! Рижик, Доббі і Царапка!",- написав він.

Гороховський також закликав українців пропонувати свої варіанти імен для банкоматів.

Нові послуги Monobank

16 вересня 2021 року стало відомо про те, що клієнти monobank, які не хочуть показувати баланс своєї картки при відправці квитанцій третім особам, зможуть приховати суму, що знаходиться на рахунку.

Раніше клієнтам monobank був презентований режим "Інкогніто", який дає користувачам можливість при використанні карти в громадському місці, приховати від сторонніх очей баланс і суму транзакції.

28 вересня 2021 року з'явилася інформація про те, що клієнти monobank найближчим часом зможуть користуватися банкоматами mono.

9 грудня 2021 року з'явилася інформація про те, що monobank починає оформлення карт для видачі "тисячі Зеленського".