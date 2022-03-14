Також фонд прогнозує зростання інфляції до 19,1% за підсумками 2022 року.

Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту України на 10% за підсумками 2022 року через війни з Росією.

Про це йдеться в матеріалах МВФ.

"Цього року економіка відчуває глибоку рецесію... Цей серйозний шок відбувається на тлі вже високої інфляції (10% в січні) і високих цін на імпортний газ, поширення варіанту коронавірусу Omicron і втрати доступу до фінансового ринку. Є велика невизначеність щодо базового сценарію, але, як мінімум, персонал очікує погіршення перспектив зростання мінімум на 13,5 в.п. в порівнянні з довоєнним базовим рівнем, при цьому виробництво впаде на 10% в цьому році за умови швидкого закінчення війни та істотної донорської підтримки", - йдеться в матеріалах МВФ.

МВФ для порівняння наводить дані 2014 року, коли за спадом ВВП в 6,6% був спад трохи менше ніж на 10% у 2015 році в контексті попереднього російсько-українського конфлікту на сході України та анексії Криму.

Також фонд прогнозує зростання інфляції до 19,1% за підсумками 2022 року.

Війна проти України: