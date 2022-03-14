Міжнародний валютний фонд прогнозує скорочення валового внутрішнього продукту України на 10% за підсумками 2022 року через війни з Росією.
Про це йдеться в матеріалах МВФ.
"Цього року економіка відчуває глибоку рецесію... Цей серйозний шок відбувається на тлі вже високої інфляції (10% в січні) і високих цін на імпортний газ, поширення варіанту коронавірусу Omicron і втрати доступу до фінансового ринку. Є велика невизначеність щодо базового сценарію, але, як мінімум, персонал очікує погіршення перспектив зростання мінімум на 13,5 в.п. в порівнянні з довоєнним базовим рівнем, при цьому виробництво впаде на 10% в цьому році за умови швидкого закінчення війни та істотної донорської підтримки", - йдеться в матеріалах МВФ.
МВФ для порівняння наводить дані 2014 року, коли за спадом ВВП в 6,6% був спад трохи менше ніж на 10% у 2015 році в контексті попереднього російсько-українського конфлікту на сході України та анексії Криму.
Також фонд прогнозує зростання інфляції до 19,1% за підсумками 2022 року.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Станом на 9 березня ООН зафіксувало 1506 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 549 загиблих і 957 поранених.
- Станом на 11 березня 2022 року За підрахунками ООН Україну покинули 2,5 мільйона біженців.
- 13 березня, в Ірпені Київської області російські окупанти розстріляли кореспондента New York Times, ще один журналіст був поранений.
- Станом на 13 березня Росія через санкції втратила доступ до половини своїх золотовалютних резервів.