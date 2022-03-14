Голова парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розкрив подробиці нового законопроекту про підтримці громадян та бізнесу в Україні на період воєнного стану.
Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
"За результатами засідання Комітету прийнято рішення затвердити новий доопрацьований законопроект... Це проект закону про підтримку громадян і бізнесу в Україні на період воєнного стану", - написав Гетманцев.
За словами депутата, даний проект закону передбачає можливість фізичним особам і підприємствам з оборотом до 10 млрд грн сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів. Для фізичних осіб-підприємців 1 та 2 груп сплата єдиного податку є добровільною.
Крім цього, визначено особливості нарахування окремих податків і зборів в умовах воєнного стану, зокрема ЄСВ, плати за землю, екологічного податку.
Також передбачається зменшення ПДВ до 7% та звільнення від акцизу з пального, звільнення споживачів від відповідальності перед кредитодавцем за прострочення виконання зобов'язань за договором про споживчий кредит, обмеження місячної винагороди держслужбовців десятьма розмірами мінімальної заробітної плати.
Крім цього, планується звільнення від оподаткування ПДФО допомоги постраждалим від військової агресії РФ.
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