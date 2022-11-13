Експерти прогнозують, що криза буде затяжною і важкою, оскільки на вирішення пов'язаних з нею проблем потрібно дуже багато часу.

Напад Росії на Україну поставив і без того постраждалу світову економіку на межу кризи. Економісти і чиновники попереджають: кризи не уникнути, питання тільки в тому, наскільки глибокою і тривалою вона буде.

З часів Другої світової війни світ пережив півдесятка рецесій, включаючи ковідну 2020 року. Якщо зараз станеться ще одна, то буде поставлений світовий антирекорд - ще жодного разу приріст багатства не змінювався зануренням у бідність всього за кілька років, пише Бі-бі-сі.

Головна причина - вторгнення Росії в Україну. Є й інші, але до розв'язаної Володимиром Путіним війни в Європі вони не викликали побоювання рецесії. Тепер же про неї говорять як про неминучість.

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Три мотори світової економіки - США, Європа і Китай - знижують оберти, кожен зі своєї особливої причини, і всі разом - у зв'язку з глобальними проблемами, перш за все, наслідками ковіду і російської агресії. Оскільки на цю трійцю припадає дві третини світового виробництва і споживання, від їх благополуччя безпосередньо залежить достаток жителів всіх інших країн світу.

"У єврозони серйозні проблеми через скорочення поставок газу з Росії. Китай потерпає від ковідного карантину та кризи на ринку нерухомості. А США зіткнулися з падінням доходів населення і споживання через інфляцію, тоді як зростаючі кредитні ставки пригнічують інвестиції", - пояснила глава Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крісталіна Георгієва.

"Все це позначається на бідних і країнах, що розвиваються. Вони заробляють все менше, оскільки попит на їх експортні товари скорочується, а витрачають все більше у зв'язку зі зростанням цін на продовольство та енергоносії", - додала вона.

"З усіх попередніх криз ми б зараз з вами не змогли передбачити жодної. Але цього разу, я думаю, можна передбачити, що криза з великою ймовірністю все ж трапиться", - сказав один з головних і найвідоміших банкірів світу Джеймі Даймон в інтерв'ю CNBC.

Звідки прийде біда? Може бути, з кредитного ринку, може, з фондового. "Може, це буде країна, а може і взагалі щось, про що ми ми поки навіть і не здогадуємося", - сказав Даймон, який очолює американський банк JPMorgan Chase.

Видання нагадує про коронавірусний спад, коли світ закрився на карантин. У 2020 році економіка знову опинилася в рецесії і скоротилася на 3%, але вже в наступному році відросла на 6%.

У цьому році зростання буде приблизно вдвічі меншим, а в наступному і поготів - через війну, інфляцію, китайський локдаун і енергетичну кризу, припустили в МВФ.

"Всі проблеми поточного року розкриють рани світової економіки, так і не заліковані після пандемії. У двох словах - найгірше попереду", - написали економісти МВФ в останньому прогнозі і передбачили піврічну рецесію в країнах, на які припадає приблизно третина світової економіки.

В цілому вони як і раніше сподіваються, що вона виросте приблизно на 3%, але не виключають і більш млявого приросту ділової активності, споживання, інвестицій і виробництва в світі - на 2% (шанс один до чотирьох), а то і всього на 1% (один до 10).

"Але навіть при позитивному зростанні все це буде сильно нагадувати рецесію, тому що реальні доходи будуть знижуватися, а ціни - рости", - попередила Георгієва.

Перші кандидати на спад економіки протягом півроку (гальмування два квартали поспіль вважається "технічною рецесією") - в Європі.

Німеччина - найбільша економіка і головна промислова держава Старого Світу страждає від газової війни, яку Путін веде проти ЄС ось уже півтора року.

Великобританія не відстає. Спочатку п'ята економіка планети відмовилася від єдиного ринку з найбільшим торговим партнером, проголосувавши за розлучення з ЄС. А потім привела до влади уряд, який за п'ять тижнів зумів обрушити ціни держборгу і поставити перед лицем краху пенсійну систему. Якби Банк Англії всупереч політиці боротьби з інфляцією не надрукував би терміново десятки мільярдів фунтів, за пенсійним крахом послідувала б фінансова криза світового масштабу.

ЄС, як і Британія, не уникне рецесії, визнають єврокомісари.

"Ми підійшли до межі, - сказав головний економічний чиновник Єврокомісії Валдіс Домбровскіс. - До другого кварталу всі економіки єврозони відновилися до прековідного рівня. Однак з тих пір всі драйвери зростання в цілому зійшли нанівець".

"На перший план вийшли потрясіння, викликані агресією Росії проти України. І тепер наші економічні прогнози виглядають набагато скромнішими, ніж влітку", - додав він.

І Америка довго не протримається, пророкує банкір Даймон. У неї менше проблем з енергетикою, але агресивне підвищення ставок Центробанку заради боротьби з рекордною за останні півстоліття інфляцією ризикує придушити споживання та інвестиції, в результаті чого США "в тій чи іншій формі чекає рецесія в найближчі дев'ять місяців", - сказав він.

Сигнали про наближення економічного нещастя надходять з усіх боків. Ринок нерухомості лихоманить не тільки в Китаї, але і на заході - від Швеції до Нової Зеландії. Лідери корпоративного зростання останніх десятиліть - американські інтернет-гіганти Amazon і Meta - скорочують витрати і масово звільняють співробітників в очікуванні рецесії.

На ринку держборгу США криза ліквідності, та ще й інверсія доходностей, якої не було з початку 1980-х. Дворічні облігації прибутковіші за 10-річні, що традиційно вважається ознакою спаду протягом року-півтора.

Після попереднього масштабного спаду 1980-х світова економіка зростала за рахунок технологічної та бізнес-революції, яку викликала поява інтернету, а також за рахунок глобалізації. Пізніше, особливо після кризи 2008 року, ключову роль відігравало грошове стимулювання.

Тепер ці джерела зростання вичерпані, а глобалізація і стимулювання так і зовсім повернені назад. Тим часом багато структурних проблем за цей час не були вирішені і лише погіршилися. Серед них головні: старіюче населення, уповільнення зростання продуктивності праці та наслідки зміни клімату.

Від спаду світову економіку врятує тільки наступна технологічна революція, вважає Адам Слатер, провідний економіст дослідницького центру Oxford Economics, який в листопаді оновив свій прогноз і передрік світовій економіці рецесію, нехай і технічну, в поточному і наступному кварталах.

Поки ж нового стрибка в майбутнє, подібного інтернет-економіці, не намічається, для запобігання спаду потрібно розібратися з трьома існуючими проблемами: зростанням цін, карантином в Китаї і енергетичною кризою в Європі.

Найпростіше - відкриття Китаю. Для цього потрібно тільки рішення Компартії. Однак відродження китайської економіки негайно підстьобне попит на енергоносії, а значить, загострить першу проблему - інфляцію. А також загрожує новим сплеском ковіду, смертності і ще більш масштабним карантином.

Ще складніше розібратися з енергетичною кризою та інфляцією, через яку падають реальні доходи населення і ростуть ставки іпотеки, держборгу і кредитів бізнесу. У найближчі рік-два розрулити ці дві проблеми реально тільки за рахунок рішучого руйнування попиту, тобто того самого спаду і кризи, яких світ намагається уникнути.

Вирішити проблему інфляції, не пригнічуючи попит, можна тільки підстьобнувши пропозицію. Це важко в умовах високих ставок, нестачі робочої сили, збоїв у глобалізації та міжнародній торгівлі і все тих же двох зол імені Путіна: війни в Україні та енергетичної кризи.

А щоб вийти з енергетичної кризи, заходу доведеться замінити Росію як постачальника енергоресурсів. За рік-два зробити це неможливо. Інвестиції в нові родовища та інфраструктуру скорочуються, і навіть якщо почати вкладати зараз, віддача буде тільки через десятиліття. Стільки ж потрібно для "зеленої" революції в енергетиці через дефіцит всього: від рідкісних металів і потужностей для виробництва сонячних батарей і вітряків до дешевих кредитів і проривних технологій накопичення енергії.

А якщо не замінювати Росію, а знову купувати у неї нафту і газ в колишніх обсягах, для цього буде потрібно закінчення війни на прийнятних для Заходу умовах.

Все це сумно, визнала глава МВФ. Світ змінився - надовго і не на краще.

"Ми переживаємо фундаментальний зсув у глобальній економіці, - сказала Георгієва. - Ми жили в світі міжнародного співробітництва в рамках правового поля, низьких ставок і низької інфляції".

"І ось світ став більш крихким. Все більше невизначеності, волатильності, геополітичної конфронтації, природних катастроф. У цьому світі будь-яка країна ризикує стикатися з кризою легше і частіше", - зазначила глава МВФ.

Світовий ринок нафти: роль РФ

Росія була впливовим гравцем на ринку нафтопродуктів. Однак через вторгнення РФ в Україну та санкції її вплив почав знижуватися.

Євросоюз посилює санкції щодо РФ, через що Путін використовує нафту як інструмент шантажу, як це було з російським газом.

На дев'ятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Москва не може знайти нові ринки для своєї нафти. Агресор має намір забезпечити собі нафтові ринки до того часу, коли 5 грудня набудуть чинності санкції ЄС щодо морського експорту російської нафти.

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