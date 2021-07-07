Національний банк України працює над зміною дизайну монет номіналом 1 і 2 гривні, щоб вони стали більш зручними у використанні.
Про це під час прес-брифінгу з приводу старту всеукраїнської інформаційної кампанії з безпеки готівкових розрахунків повідомив заступник голови НБУ Олексій Шабан.
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"Поки ми не розглядаємо оптимізацію банкнотно-монетного ряду. Однак ми почули нарікання українців на якість монет 1 і 2 гривні, і зараз працюємо над тим, щоб змінити дизайн і зробити ці монети більш зручними для людей з проблемами із зором та літніх людей", - сказав Шабан.
Фальшиві та зношені монети
За даними Нацбанку, кількість підроблених банкнот національної валюти в Україні у 2020 році зросла до 5,5 штуки на 1 млн справжніх купюр з 3 штук у 2019 році, але показник залишається стабільно низьким.
25 червня 2021 року Національний банк України виставив на аукціон брухт зношених і виведених з обігу монет загальною вагою близько 45,8 тонни.
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