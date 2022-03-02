При цьому НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки.

Національний банк України послабив низку заборон на операції в іноземній валюті, зокрема, з 1 березня 2022 року замість повної заборони на видачу готівкових коштів з рахунку клієнта в іноземній валюті встановлено обмеження обсягом до 30 тисяч гривень на день.

Про це повідомляється на офіційному сайті регулятора.

Крім того, Національний банк передбачив можливість використання платіжних карток за кордоном для розрахунків та отримання готівки, додавши їх до переліку виключень до заборони.

Водночас зазначається, що НБУ від моменту впровадження воєнного стану не вводив жодних обмежень на безготівкові розрахунки, у тому числі за кордоном.

Національний банк також заборонив зараховувати кошти на рахунки клієнтів-фізосіб за переказами, ініційованими з використанням електронних платіжних засобів, емітованих учасниками міжнародних платіжних систем, що здійснюють свою діяльність на території Російської Федерації та Республіки Білорусь. Також заборонено приймати в Україні електронні платіжні засоби (включаючи перекази, здійснення розрахунків та видачу готівки), емітовані учасниками відповідних міжнародних платіжних систем.

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