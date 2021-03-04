За прогнозами НБУ, інфляція досягне пікових значень в середині поточного року.

Національний банк очікує подальшого зростання інфляції в Україні з досягненням пікових значень в середині поточного року, але з уповільненням до кінця 2021 року.

Про це сказано в матеріалах НБУ.

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"Інфляція досягне пікових значень в середині поточного року, проте надалі почне сповільнюватися і повернеться до цільового діапазону в першому півріччі 2022 року", - сказано в повідомленні.

У Нацбанку відзначили, що на початку 2021 року інфляція прискорилася та очікувано вийшла за межі цільового діапазону: у січні зростання споживчих цін досягло 6,1% в річному вираженні.

За попередніми оцінками НБУ, інфляція продовжила прискорення і в лютому.

За даними регулятора, в перші місяці поточного року на прискорення інфляції найбільший вплив мали ціни на продукти харчування і паливо.

Це пояснюється гіршими врожаями та стрімким зростанням цін на світових товарних ринках на тлі динамічного відновлення глобальної економіки.

"Інфляційний тиск з боку країн - торговельних партнерів надалі посилюватиметься. Стійким залишається внутрішній споживчий попит. Крім того, в ціновій динаміці продовжують відображатися ефекти від торішнього ослаблення гривні", - сказано в матеріалах НБУ.

Досить швидке відновлення світової та української економіки формуватиме відчутний інфляційний тиск протягом усього року. Втім, надходження на ринки нового врожаю, вичерпання ефекту низької бази порівняння для окремих товарів, а також підвищення облікової ставки Національним банком України поступово розгорнуть інфляційну динаміку. В кінці цього року, за прогнозами НБУ, інфляція сповільниться і в першому півріччі 2022 закріпиться в цільовому діапазоні 5% ± 1 п. п.

Інфляція і прогнози НБУ

3 серпня 2020 року Національний банк України підвищив прогноз інфляції в Україні у 2020 році до 6% з 4,8%, прогнозованих раніше, залишившись при цьому в цільовому діапазоні 5% +/- 1 в. п.

За даними Держстату, споживча інфляція в Україні в липні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з липнем 2019 року - склала 2,4%, як і в червні поточного року.

Національний банк України прогнозував входження інфляції у цільовий діапазон 5% + / -1 відсотковий пункт до кінця року у зв'язку з поступовим відновленням світової економіки та зростанням цін на енергоресурси.

Споживча інфляція в Україні у вересні 2020 року в річному вираженні - у порівнянні з вереснем 2019 року - склала 2,3%, сповільнившись з 2,5% у серпні.

Споживча інфляція в Україні в жовтні 2020 року у річному вираженні - порівняно з жовтнем 2019 року - склала 2,4%, прискорившись з 2,3% у вересні.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства прогнозували зростання інфляції в Україні з початку 2021 року.

Споживча інфляція в Україні в січні 2021 року в річному вираженні - у порівнянні з січнем 2020 року - склала 6,1%, прискорившись з 5% у грудні.

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Автор: Катерина Жирій