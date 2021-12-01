Всі три пам'ятні монети мають номінал 10 гривень і випущені тиражем 1 млн штук кожна.

Національний банк України презентував три нові пам'ятні монети, присвячені 30-річчю Збройних Сил України.

Про це повідомила прес-служба регулятор.

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Так, з 1 грудня в обіг вводяться дві пам'ятні монети: "Збройні Сили України" та "Сухопутні війська Збройних Сил України". 11 листопада в обіг була введена монета "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

Всі три пам'ятні монети мають номінал 10 гривень і виготовлені з недорогоцінного сплаву на основі цинку з покриттям нікелем. Тираж кожної монети - 1 млн штук.

Всі представлені монети поповнили серію"Збройні Сили України". Цю серію пам'ятних монет спеціального випуску Національний банк розпочав у 2018 році. Зараз серія налічує 12 пам'ятних монет, першою з яких стала монета, присвячена захисникам Донецького аеропорту.

Директор Департаменту грошового обігу Національного банку Віктор Зайвенко під час презентації зазначив, що у 2022 році Нацбанк планує продовжити серію "Збройні Сили України" і викарбувати дві пам'ятні монети, присвячені Силам спеціальних операцій і Військово-морським Силам Збройних Сил України.

Нові монети:

З 11 листопада 2021 року Нацбанк ввів в обіг нову пам'ятну монету "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

З 9 2021 року НБУ грудня вводить в обіг монету "Рік Тигра".

Автор: Катерина Жирій