НБУ з 9 грудня вводить в обіг монету "Рік Тигра".

Національний банк України з 9 грудня вводить в обіг "новорічну" монету "Рік Тигра", присвячену одній із тварин дванадцятирічного східного календаря.

Про це повідомляється на сайті НБУ.

"Монету номіналом 5 гривень виготовлено з нейзильберу, категорія якості карбування - "спеціальний анциркулейтед", маса - 16,5 г, діаметр - 35,0 мм, тираж - 50 тисяч штук (у тому числі 20 тисяч у сувенірній упаковці). Гурт монети - рифлений", - йдеться у повідомленні регулятора.

Як виглядає "святкова" монета

На аверсі монети розміщено: угорі - малий Державний Герб України, праворуч від якого напис півколом УКРАЇНА; на дзеркальному тлі по колу зображені 12 символів східного календаря, у центрі кола - стилізований годинник зі стрілкою, що вказує на тигра - символ року, під стрілкою - 2022; унизу ліворуч напис півколом 5 ГРИВЕНЬ; на матовому тлі зображені стилізовані під українську витинанку символи кожної пори року: сніжинка (угорі), квітка (праворуч), ягода (унизу), листок (ліворуч); логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (ліворуч від символу кролика).

На реверсі монети зображено стилізований символ східного календаря 2022 року - тигра, якого оточують по колу стилізовані символи, притаманні кожній порі року: сніжинки (угорі праворуч), квітки (унизу праворуч), плоди (унизу ліворуч), гілки (угорі ліворуч).

Замовити "новорічну" монету з нейзильберу в капсулах та в сувенірних упаковках можна буде онлайн з 25 листопада по 8 грудня. Також будуть доступні монети "Рік Тигра" з нейзильберу у сувенірних упаковках та капсулах по 1 монеті кожного виду.

"Про дату початку продажу зазначених монет за онлайн-замовленнями у Київському регіоні буде повідомлено додатково", - розповіли в НБУ і додали, що нові монети також можна буде придбати в "Ощадбанку".

Як повідомляв УНІАН, НБУ з 11 листопада ввів в обіг нову пам’ятну монету "Десантно-штурмові війська Збройних Сил України".

Автор: Юрій Годован