Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,48 грн/євро.

Національний банк України на середу, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня залишилася на рівні сьогоднішнього курсу.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,01/36,03 грн/дол., євро - 38,46/38,48 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 7 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,80 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,30 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і складає 40,50 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,90 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,60 грн/дол. (продати долар можна за 37,50 грн), євро - 40,30 грн/євро (курс продажу - 40,10 грн/євро).

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