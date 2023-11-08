Продати долар можна в середньому за курсом 37,25 грн, євро – 39,80 грн.

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 8 листопада, подешевшав на 10 копійок – до 37,70 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 37,25 грн за долар.

Щодо євро середній курс гривні сьогодні подешевшав на 8 копійок- до 40,42 грн за євро. Продати євро можна в середньому за курсом 39,80 грн за євро.

Середній курс у валютних обмінниках Києва сьогодні становить 37,50 грн/дол. (продати долар можна за 37,38 грн), євро – 40,17 грн/євро (курс продажу – 40,00 грн/євро).

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Курс валют в Україні

Національний банк України на середу, 8 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,04 грн/дол., тобто гривня залишилася на учорашньому рівні. Офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,48 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки порівняно з вчорашнім курсом НБУ.

Експерт пояснив, чому валюта дешевшає. За словами фінансового аналітика Андрія Шевчишина, після трьох місяців зростання курс американської валюти плавно знизився в жовтні.

"Між готівковим ринком та міжбанком є все ж перетоки. І тому, коли курс на міжбанку падає, в певний момент на готівковому ринку американський долар також починає дешевшати. І це зараз саме така ситуація, коли ми спостерігаємо суттєве зниження ціни долара на готівковому", - пояснив експерт.

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