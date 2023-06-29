У разі рецесії, безробіття в країні злетить до 10%, ціни на комерційну нерухомість впадуть на 40%, на житлову - на 38%.

Найбільші банки США зможуть пережити серйозну рецесію та продовжити кредитування домогосподарств і підприємств.

Як говориться в повідомленні Федеральної резервної системи (ФРС), згідно з результатами щорічних стрес-тестів, сукупний збиток 23 провідних банків країни може скласти $541 млрд в рамках гіпотетичного сценарію рецесії.

"Результати стрес-тестів підтверджують, що банківська система США залишається гнучкою та стійкою. Однак нам варто пам'ятати, що ризики можуть зрости", - заявив заступник голови ФРС з банківського нагляду Майкл Барр, зазначивши при цьому, що необхідно продовжувати роботу, щоб домогтися "стійкості банків до цілого ряду економічних сценаріїв, ринкових шоків та інших криз".

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Як йдеться в повідомленні, у разі рецесії, безробіття в країні злетить до 10%, ціни на комерційну нерухомість впадуть на 40%, на житлову - на 38%.

Сукупний коефіцієнт достатності капіталу першого рівня (Tier 1) банків в цьому випадку може знизитися на 2,3 процентного пункту - до 10,1%, що істотно перевищує мінімальні вимоги Федрезерву.

Ризик рецесії в США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. Погіршення прогнозу економісти пов'язували з ослабленням споживчого попиту. МВФ прогнозував, що темпи зростання ВВП США знизяться з 2,9% у 2022 році до 1,7% у 2023-му та 0,8% у 2024 році. Економісти заявляли, що у США звужуються можливості, щоб уникнути рецесії.

У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

У жовтні 2022 року аналітики очікували, що економіка США увійде в рецесію в останньому кварталі року.

У березні 2023 року виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив про те, що війна в Україні стала головною проблемою для економіки США.

23 березня 2023 року Федрезерв США погіршив прогноз зростання американської економіки. За прогнозом ФРС, споживчі ціни (Індекс PCE) в 2023 році збільшаться на 3,3%, В той час як раніше очікувалося 3,1%.

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнилося у річному обчисленні.

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