Нашій державі доведеться виконати взяті на себе зобов’язання, щоб отримати ці кошти.

Обсяг міжнародної фінансової допомоги Україні цього року перевищить 45 мільярдів доларів, проте у наступні два роки він буде поступово зменшуватися. Про це йдеться у жовтневому інфляційному звіті Національного банку України.

"У 2024–2025 роках офіційне фінансування залишатиметься значним, хоча і поступово зменшуватиметься – до 38,5 і 25 мільярдів доларів відповідно. Для отримання таких обсягів допомоги критично важливою залишатиметься виконання Україною взятих на себе зобов’язань та активна співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами", - йдеться у звіті.

Також в НБУ зазначили, що зі зниженням безпекових ризиків та пришвидшенням економічного відновлення, увага міжнародної допомоги зміщуватиметься з підтримки макроекономічної стабільності в бік відбудови та реформування країни.

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Крім цього, Нацбанк зазначає, що через значну частку кредитів у загальному обсязі міжнародної допомоги та активні внутрішні залучення, державний та гарантований державою борг України передбачувано зростатиме.

"За оцінкою НБУ, його співвідношення до ВВП становило близько 80% на кінець вересня та зросте до понад 95% ВВП у 2024–2025 роках", - йдеться у звіті.

Потреба України у фінансовій допомозі

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово заявляв, що цього року дефіцит державного бюджету складе біля 42 мільярдів доларів. Основними джерелами для отримання цих коштів є макрофінансова підтримка від Євросоюзу, гранти від Сполучених Штатів Америки та кредити від МВФ за новою програмою співробітництва.

Передбачалося, що наступного року дефіцит держбюджету буде таким же, проте в ухваленому до другого читання проекті закону "Про Державний бюджет України на 2024 рік" потреба у зовнішній фінансовій підтримці складає близько 41 мільярд доларів.

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