У Нацбанку вважають, що отримання правоохоронними органами інформації, яка становить банківську таємницю, "фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці".

У Нацбанку пропонують профільному комітету Верховної Ради не підтримувати створення єдиного реєстру рахунків фізосіб і юросіб та індивідуальних банківських сейфів.

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Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на прес-службу НБУ.

"Створення зазначеного реєстру передбачене законопроєктом № 4135 "Про засади антикорупційної політики на 2020-2024 роки". 5 листопада Верховна Рада ухвалила документ у першому читанні. Згідно із законопроєктом, доступ до реєстру планують надати правоохоронним та контролюючим органам", - йдеться у повідомленні.

Водночас у Нацбанку вважають, що пропонований законопроєктом спосіб отримання правоохоронними та контролюючими органами інформації, яка становить банківську таємницю, "фактично означатиме нівелювання інституту такої таємниці".

"Як наслідок, це може призвести до погіршення стану захисту приватної інформації та зниження довіри до банківської системи. Сьогодні підстави та порядок розкриття банківської таємниці на вимогу правоохоронних та контролюючих органів чітко визначені Законом України "Про банки та банківську діяльність".

Під час доопрацювання законопроєкту до другого читання Національний банк запропонував народним обранцям виключити положення про створення такого реєстру, безпосередній доступ до якого передбачається надати правоохоронним та контролюючим органам", - додали в регуляторі.

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Автор: УНІАН