Курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,94 грн/євро

Національний банк України на середу, 15 листопада, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 36,32 грн/дол., тобто гривня послабилася на 16 копійок порівняно з сьогоднішнім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на середу встановлений на рівні 38,94 грн/євро, тобто гривня послабшала на 35 копійок порівняно з сьогоднішнім курсом НБУ.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 36,33/36,35 грн/дол., євро - 39,20/39,21 грн/євро.

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Курс валют в Україні

Готівковий курс гривні до долара в банках України сьогодні, 14 листопада, залишився на попередньому рівні - 37,80 грн за долар в середньому. Щодо євро середній курс гривні сьогодні також не змінився і становить 40,50 грн за євро.

Що стосується столичних валютних обмінників, курс гривні до долара в них сьогодні складає 37,78 грн/дол. (продати американську валюту можна за 37,68 грн), євро - 40,37 грн/євро (курс продажу - 40,20 грн/євро).

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий у коментарі УНІАН прогнозував, що цього тижня готівковий курсовий коридор буде в рамках 37-38 грн/$ та 39-41 грн/€. Він зазначив, що зараз Нацбанк поступово зменшує своє "втручання" на ринок, що може значно розширити амплітуду щоденних курсових змін, при цьому, як в бік збільшення, так і в бік зменшення курсів.

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