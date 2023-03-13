У номінації "Центральний банк року" НБУ переміг уперше, отримавши визнання за ефективну роботу в умовах повномасштабної війни.

Національний банк України визнаний центральним банком року за підсумками цьогорічної премії Central Banking Awards.

Як повідомила прес-служба регулятора, цю престижну міжнародну нагороду щороку вручає профільний журнал про діяльність центральних банків та фінансових регуляторів Central Banking.

Зазначається, що у номінації "Центральний банк року" Нацбанк України переміг уперше, отримавши міжнародне визнання за ефективну роботу у 2022 році в умовах повномасштабної війни.

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Зазвичай номінація "Центральний банк року" присуджується центральному банку, який посилив свій авторитет та рішуче реалізував заходи в межах свого мандата, забезпечуючи прогресивність своєї політики та належну комунікаційну підтримку своєї діяльності.

"Цьогоріч міжнародні експерти високо оцінили комплексні зусилля команди Національного банку, які забезпечили стабільність та безперервність роботи фінансової системи країни в безпрецедентно важких умовах повномасштабної війни", - сказано в повідомленні.

Зокрема, експерти відзначили те, що НБУ в перші дні війни ухвалив низку жорстких і ефективних рішень, які допомогли зберегти фінансову стабільність в країні. Також було забезпечено безперебійне функціонування банківської системи та збережено довіру громадян та бізнесу до неї. Окрім цього, Нацбанк подбав про убезпечення даних, захист інформації та подальшу повноцінну роботу платіжної інфраструктури для безготівкових платежів.

Нацбанк України - новини

Як повідомляв УНІАН, у січні правління Національного банку України ухвалило рішення в п'яте зберегти облікову ставку на рівні 25% річних, а також продовжити підвищення нормативів формування банками обов'язкових резервів.

за даними Нацбанку, міжнародні резерви України у лютому знизилися на 3,5% і станом на 1 березня 2023 року склали 28,864 млрд дол. Чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з січнем на 609 млн дол. - до 2,452 млрд дол.

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