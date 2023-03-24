Китайська OOCL Logistics відмовилася відвантажувати компанії з Росії цілий ряд товарів зі своїх складів.

На тлі повномасштабного російського вторгнення Україну, найбільша логістична компанія Китаю OOCL Logistics відмовилася відвантажувати товар агресору.

Як повідомляє Baza, йдеться про штани та спідниці. Обгрунтування - введені проти агресора санкції.

Як зазначається у поовідомленні, китайська OOCL Logistics відмовилася відвантажувати компанії з Росії цілий ряд товарів зі своїх складів в Шанхаї та Шеньчжені. Тепер там простоюють вже оплачені сукні, спідниці, брюки, взуття та інший одяг.

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Передбачалося, що одяг, як зазвичай, доставлять з китайських міст до Владивостока, а звідти вже відправлять по РФ. Однак представники OOCL заявили, що не збираються вантажити товар в контейнери та передавати його сторонньому перевізнику.

OOCL Logistics

OOCL Logistics належить Orient Overseas - одній з найбільших у світі логістичних компаній з контейнерних перевезень. Штаб-квартира знаходиться в Гонконзі. Раніше OOCL належала Гонконгській родині, яка у 2018 році продала контрольний пакет акцій китайської держкомпанії Cosco Shipping за 6,3 млрд доларів. До недавнього часу OOCL працювала з російськими клієнтами в звичайному режимі.

Війна в Україні та позиція Китаю

У 2022 році понад 400 людей втратили свій статус мільярдерів, більшість з них - з Китаю. Китай втратив 229 мільярдерів зі списку Hurun Global Rich List 2023. Всього до списку увійшли 3112 осіб проти 3381 роком раніше. Загальна кількість мільярдерів у Китаї становила 969 станом на 16 січня 2023 року. Показник США - 691 мільярдер.

У березні 2023 року лідер РФ Володимир Путін планував домогтися більш тісного співробітництва з Китаєм, проте зазнав фіаско" за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном. Китай утримався від пропозиції Путіна збільшити закупівлю російського газу.

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