На тлі повномасштабного російського вторгнення Україну, найбільша логістична компанія Китаю OOCL Logistics відмовилася відвантажувати товар агресору.
Як повідомляє Baza, йдеться про штани та спідниці. Обгрунтування - введені проти агресора санкції.
Як зазначається у поовідомленні, китайська OOCL Logistics відмовилася відвантажувати компанії з Росії цілий ряд товарів зі своїх складів в Шанхаї та Шеньчжені. Тепер там простоюють вже оплачені сукні, спідниці, брюки, взуття та інший одяг.
Передбачалося, що одяг, як зазвичай, доставлять з китайських міст до Владивостока, а звідти вже відправлять по РФ. Однак представники OOCL заявили, що не збираються вантажити товар в контейнери та передавати його сторонньому перевізнику.
OOCL Logistics
OOCL Logistics належить Orient Overseas - одній з найбільших у світі логістичних компаній з контейнерних перевезень. Штаб-квартира знаходиться в Гонконзі. Раніше OOCL належала Гонконгській родині, яка у 2018 році продала контрольний пакет акцій китайської держкомпанії Cosco Shipping за 6,3 млрд доларів. До недавнього часу OOCL працювала з російськими клієнтами в звичайному режимі.
Війна в Україні та позиція Китаю
У 2022 році понад 400 людей втратили свій статус мільярдерів, більшість з них - з Китаю. Китай втратив 229 мільярдерів зі списку Hurun Global Rich List 2023. Всього до списку увійшли 3112 осіб проти 3381 роком раніше. Загальна кількість мільярдерів у Китаї становила 969 станом на 16 січня 2023 року. Показник США - 691 мільярдер.
У березні 2023 року лідер РФ Володимир Путін планував домогтися більш тісного співробітництва з Китаєм, проте зазнав фіаско" за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном. Китай утримався від пропозиції Путіна збільшити закупівлю російського газу.