Російському лідеру не вдалося досягти бажаного в рамках діалогу зі своїм "китайським братом".

Лідер РФ Володимиру Путін зазнав "фіаско" за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном, які відбулися у Москві 20 березня.

Згідно з висновком американського Інституту вивчення війни, диктатор не зміг домогтися бажаного й домовитися про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.

У звіті аналітики наводять спільну заяву КНР і РФ "про поглиблення всебічного партнерства і стратегічного співробітництва, вступ в нову еру", яке сторони підписали під час зустрічі. У ISW відзначають, що в документі зафіксовано більш стриманий варіант розвитку російсько-китайських відносин. Він відрізняється від того, на що розраховував лідер РФ, вважають аналітики.

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"Путін, навпаки, оголосив про низку заходів, що свідчать про збереження орієнтації Росії на Китай і залежності від нього в енергетичному та економічному секторах, які здаються дуже односторонніми в порівнянні з відносно помірними зобов'язаннями Сі", - звертають увагу експерти.

Зокрема, лідер КНР зробив дві основні заяви: перша - про те, що Китай буде підтримувати ініціативи РФ в Радбезі ООН, друга - з приводу "політичного врегулювання" війни в Україні. Однак більш різких заяв на цей рахунок Сі Цзіньпін не зробив. Зокрема, він публічно не пообіцяв Путіну підтримувати РФ у війні з Україною.

"Такий риториці явно не вистачає формулювання, зазвичай використовуваної в дипломатичних виступах, щоб показати, що обидві сторони прийшли до остаточних і істотних угод", - говорять в ISW.

Зустріч Сі Цзіньпіна з Путіним 20 березня - основне

Нагадаємо, що 20 березня лідер КНР Сі Цзіньпін приїхав до Москви для неформальної зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним.

Раніше Кремль кілька разів закликав владу Китаю здійснити офіційний візит до Путіна, і ось, на тлі переобрання Сі Цзіньпін на третій термін, його візит остаточно погодили.

Відомо, що в рамках підсумкової заяви сторін лідер КНР передчасно натякнув, що, ймовірно, Путін буде знову балотуватися в президенти Росії. Також лідери КНР та РФ обмінялися думками з приводу "українського питання".

У цьому контексті Путін заявив, що хотів би "закінчувати війну" за планом, який раніше запропонував МЗС КНР.

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