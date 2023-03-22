Глава КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозиції щодо збільшення обсягів закупівель російського газу.
Як повідомляє Bloomberg, китайський лідер не дав ні "явної згоди", ні "натяку" на прогрес в питанні будівництва та експлуатації газопроводу "Сила Сибіру-2", який повинен зв'язати російські газові родовища з Синьцзян-уйгурським автономним районом на заході Китаю.
Як йдеться в матеріалі, уряд Сі занепокоєний диверсифікацією поставок енергоносіїв, що дозволяє Китаю "не повторювати європейських помилок в надмірній залежності від Росії".
"Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином", - зазначив старший аналітик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.
Війна в Україні та позиція Китаю
17 жовтня 2022 року Китай заявив про те, що припиняє постачання газу до Європи. Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.
20 березня 2023 року лідер РФ Володимиру Путін зазнав фіаско за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.
Згідно з висновками Американського Інституту вивчення війни, диктатор не зміг домогтися бажаного і домовитися про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.
Путін оголосив про низку заходів, що свідчать про триваючу орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах.
Однак лідер КНР зробив дві основні заяви: перша - про те, що Китай буде підтримувати ініціативи РФ в Радбезі ООН, друга - з приводу "політичного врегулювання" війни в Україні. Однак більш різких заяв на цей рахунок Сі Цзіньпін не зробив. Зокрема, він публічно не пообіцяв Путіну підтримувати РФ у війні з Україною.