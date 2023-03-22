Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно.

Глава КНР Сі Цзіньпін утримався від пропозиції щодо збільшення обсягів закупівель російського газу.

Як повідомляє Bloomberg, китайський лідер не дав ні "явної згоди", ні "натяку" на прогрес в питанні будівництва та експлуатації газопроводу "Сила Сибіру-2", який повинен зв'язати російські газові родовища з Синьцзян-уйгурським автономним районом на заході Китаю.

Як йдеться в матеріалі, уряд Сі занепокоєний диверсифікацією поставок енергоносіїв, що дозволяє Китаю "не повторювати європейських помилок в надмірній залежності від Росії".

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"Якщо Росія не зробить надзвичайно вигідну пропозицію, Китай може чекати скільки завгодно. Додатковий газ з Росії не потрібен, особливо після економічного спаду, спровокованого карантином", - зазначив старший аналітик Energy Policy Research Foundation, Inc. Батт Одгерел.

Війна в Україні та позиція Китаю

17 жовтня 2022 року Китай заявив про те, що припиняє постачання газу до Європи. Таке рішення було ухвалено з метою забезпечення проходження Китаєм опалювального сезону.

20 березня 2023 року лідер РФ Володимиру Путін зазнав фіаско за підсумками переговорів з головою КНР Сі Цзіньпіном.

Згідно з висновками Американського Інституту вивчення війни, диктатор не зміг домогтися бажаного і домовитися про більш щільне двостороннє партнерство з владою Китаю.

Путін оголосив про низку заходів, що свідчать про триваючу орієнтацію Росії на Китай і залежність від нього в енергетичному та економічному секторах.

Однак лідер КНР зробив дві основні заяви: перша - про те, що Китай буде підтримувати ініціативи РФ в Радбезі ООН, друга - з приводу "політичного врегулювання" війни в Україні. Однак більш різких заяв на цей рахунок Сі Цзіньпін не зробив. Зокрема, він публічно не пообіцяв Путіну підтримувати РФ у війні з Україною.

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