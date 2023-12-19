Президент повідомив, що ініціював створення нового економічного органу.

Відновлення податкових перевірок бізнесу є вимогою Міжнародного валютного фонду, і вплинути на це президент не може.

"Я дуже попросив парламентарів проголосувати закон, що до бізнесу не може ніхто ходити... Ви знаєте, що не було жодних перевірок, але ви знаєте, що це вимога МВФ, і всі перевірки було повернуто. Ми нічого з цим не змогли зробити", – сказав президент Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції.

За словами президента, він запропонував парламентарям створити альтернативу – єдиний економічний орган, який би взаємодіяв з бізнесом.

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"Давайте зробимо один на сьогодні орган – фіскальний, правоохоронний, який захоче бізнес, який пов’язаний з економікою. І тільки цей орган або його представники зможуть спілкуватися з бізнесом. Я знаю, що відповідний закон повинен був бути зареєстрований у Верховній Раді. Я перевірю, чому він досі не був проголосований", – сказав Зеленський.

Він наголосив, що не має повноважень, щоб просто заборонити податковій ходити до бізнесу. Усі повинні жити за законом. Президент додав, що готовий "підставити плече", якщо є інші пропозиції від бізнесу.

Податкові перевірки під час війни

17 жовтня парламент ухвалив у першому читанні законопроект № 10016-д щодо розширення переліку проведення документальних планових податкових перевірок бізнесу. 9 листопада депутати прийняли закон у другому читанні.

Президент України Володимир Зеленський 6 грудня підписав закон про скасування мораторію на проведення податкових перевірок. Ухвалення закону було однією з вимог МВФ для ухвалення третього траншу за новою програмою співробітництва з Україною.

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