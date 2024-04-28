Прем'єр-міністр зазначив, що саме цієї частини "бюджетного пазла" не вистачало.

Завдяки новому пакету допомоги від США уряду України вистачить коштів на соціальні виплати. Зокрема, йдеться про пенсії та субсидії.

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, у новому пакеті фінансування від США передбачено 7,5 мільярда доларів прямої бюджетної допомоги. При цьому він вказав, що цієї частини "бюджетного пазла" не вистачало, щоб закрити дефіцит бюджету до кінця 2024 року.

"Фактично ми точно впевнені, що цього року і наступного року ми профінансуємо всі соціальні платежі, всі пенсії, всі субсидії. Тобто все, що держава повинна виконати, ми будемо виконувати вчасно і в повному обсязі", - зазначив політик.

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Допомога США для України - останні новини

20 квітня Палата представників США схвалила законопроєкт про допомогу Україні на загальну суму в 60,84 мільярда доларів.

Гроші розподілять таким чином:

23,2 мільярда на закупівлю для армії США оборонних товарів замість того, що віддали ЗСУ, і на оплату оборонних послуг, наданих Україні;

23,2 мільярда на закупівлю зброї для України;

11,3 мільярда на поточні військові операції США в регіоні;

13,8 мільярдів на закупівлю передових систем озброєнь, оборонних виробів і оборонних послуг;

26 мільйонів на фінансування системи нагляду і контролю за допомогою та обладнанням, що надаються Україні.

7,85 мільярдів - пряма фінансова допомога держбюджету України.

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