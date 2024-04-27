Михайло Подоляк зазначив, що пакет розділений на дві частини.

У США виділили Україні довгоочікуваний пакет допомоги на 61 мільярд доларів. Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що ця сума буде розділена на дві частини.

За його словами, 23-27 мільярдів піде на пряму військову допомогу зі складів.

"На певну суму безпосередньо одразу зброя має приходити в Україну. Перший пакет на 1 млрд дол. уже схвалений і надається. До нього увійшли снаряди, боєприпаси для HIMARS та інша зброя. Це те, що є на складах. Потім за рахунок грошей, які в цьому пакеті передбачені, ці склади будуть поповнюватися з виробництв протягом якогось часу", - зазначив політик в ефірі FREEДОМ.

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При цьому він зазначив, що друга частина пакета - довгострокова. Подоляк вказав, що це дасть змогу Україні планувати дії війни на майбутнє.

"Тобто ситуативна потреба з однієї частини пакета закривається прямо тут і зараз. Це вже почалися поставки, які вже йдуть в Україну з Польщі, Німеччини. А довгостроковий проєкт дає змогу планувати, що ми будемо робити через три місяці, через шість. Залежно від постачання вже замовленого обладнання", - підсумував радник глави ОПУ.

Допомога США для України - головні новини

20 квітня Палата представників США схвалила допомогу Україні на суму 60,84 мільярда доларів.

Як пишуть ЗМІ, таке рішення стало результатом багатомісячної кулуарної кампанії, яку проводили керівники розвідки, посадовці Білого дому, європейські дипломати та євангельські християни з України, щоб переконати спікера Майка Джонсона змінити позицію.

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